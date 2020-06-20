Редкую орхидею нашли на Гороховецких болотах

Редкий цветок, пыльцеголовник красный, нашли на территории памятника природы «Гороховецкие болота». Представитель семейства орхидных, занесенный в Красную книгу России, был замечен на этой неделе во время мониторинга охранной зоны. Фотографиями цветущего пыльцеголовника сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области поделились в своей официальной группе. Как рассказал «Призыву» ведущий эксперт отдела информации Виктор Степанов, всего известно четыре места произрастания этого растения: три в Ковровском районе и одно в Селивановском. «Гороховецкий район — это пятая по счёту точка»,- отметил Виктор Степанов.

Пыльцеголовник красный — исчезающий вид лесных орхидей.

Встретить это растение — большая удача. В Красной книге Владимирской области говорится, что пыльцеголовник красный — это многолетнее растение, которое цветет в июне-июле. Примечательно, что первые 3-4-й года оно живет под землей. Зацветает на 15-й год. При сильном затемнении и других неблагоприятных условиях и вовсе может вести подземный образ жизни до 20 лет. Еще одна особенность цветка — он не образует нектара и таким образом обманывает насекомых-опылителей.

Ранее «Призыв» сообщал, что видео с необычными насекомыми, которые якобы появились во Владимире, привлекло внимание специалистов.

Ольга Ефремова

Фото ГУ «Дирекция ООПТ»