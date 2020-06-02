Работникам культуры обещают льготную ипотеку

Владимирская область стала первым регионом, где вводится льготная ипотека для сотрудников государственных и муниципальных учреждений культуры. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания. Документ разработан по аналогии с «медицинской ипотекой», успешно применяемой уже более 4 лет. Требования к участникам похожие. Обратиться могут только те, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Работники культуры принимаются в программу только со средним профессиональным или высшим образованием. Есть и ограничение по возрасту — не старше 45 лет. Послабления сделаны только для тех семей, где два и более членов заняты в отрасли. Тогда возраст артистов не имеет значения.

— Закон направлен на решение двух главных задач: сохранить имеющиеся высококвалифицированные кадры и привлечь в отрасль перспективную молодежь, — считает автор инициативы, депутат Александр Цыганский.

На ремонт и обновление оборудования учреждений культуры направят 43 миллиона рублей.

Льгота по ипотеке предоставляется по двум направлениям: субсидии на уплату первоначального взноса в размере 20% расчетной стоимости приобретаемого жилья, но не более 400 тысяч рублей и ежемесячная 50-процентная компенсация оплаты процентов в течение 5 лет, но не более 5 тысяч рублей в месяц.

Прежде такой поддержки работникам культуры не оказывали. В списке бюджетных расходов значится выплата ежемесячной денежной компенсации за наем жилых помещений. Так, в регионе ее получают 14 работников областных библиотек, 3 музейных сотрудника, 6 работников учреждений культуры и 52 театральных деятеля. Среднюю зарплату ежегодно индексируют, но не более того. Бюджетные средства тратят исключительно на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, но не их сотрудников. Так что льготная ипотека, по мнению депутатов, могла бы стать стимулом задержаться в этой отрасли.



В последнее время сферу культуры в регионе основательно лихорадит. То история с увольнением директора департамента культуры, то массовое увольнение в ковровских учреждениях, то резонансные выступления культурной общественности в защиту коллег из города оружейников. Обо всем этом можно узнать в авторской программе «Бредешок».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»