Работающим пенсионерам вновь продлили больничный

Жителям Владимирской области 65 лет и старше, которые продолжают находиться на самоизоляции из-за коронавируса, не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, снова продлили электронный больничный. Еще на 11 календарных дней — с 1 по 11 июня включительно. Изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт кабмина. Больничный, как и прежде, будет сформирован автоматически.

Для оформления бюллетеня никуда идти не потребуется.

А вот страхователю-работодателю необходимо поторопиться и в кратчайшие сроки направить в филиал Владимирского регионального отделения ФСС РФ по месту регистрации организации электронный реестр сведений, необходимый для оформления листков нетрудоспособности.

Оплачен больничный будет за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100% размере. Для расчёта берётся среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69961,65 рубля в месяц.

Аналогичный временный порядок дистанционного оформления больничных для россиян старше 65 лет был предусмотрен на период с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля, а затем с 12 по 29 мая. Ранее «Призыв» рассказывал о новых законах, которые ждут россиян в июне.

Ольга Ефремова

Фото: solidarnost.org