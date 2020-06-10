Рабочая неделя завершится 30-градусной жарой

Предпраздничный четверг, 11 июня, будет особенно жарким. По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на западе и в южной части региона воздух днем может прогреться до +30 градусов. Региональное управление МЧС напоминает, что такая жаркая погода увеличивает риски возникновения ЧС и происшествий, связанных с природными пожарами и происшествиями на воде. Пожилым жителям области с хроническими заболеваниями стоит быть особенно внимательными к своему здоровью.

Жара может спровоцировать недомогание.

— Во избежание тепловых и солнечных ударов гражданам не рекомендуется длительное время находиться на солнце. Рекомендуется больше пить воды, не употреблять алкоголь, — советуют в чрезвычайном ведомстве.

Также спасатели настоятельно просят соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на природе, и не купаться в водоемах. Купальный сезон в регионе еще не начался.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Гусь-Хрустальном районе на пруду спасли тонувшего 8-летнего мальчика.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»