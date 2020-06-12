Пять медицинских работников скончались от коронавируса

Коронавирус унес жизни, как минимум, пяти медицинских работников Владимирской области. Их имена занесены в список врачей, медицинских сестер, санитаров и лаборантов, погибших во время пандемии COVID-19. На данный момент печальная статистика по всей стране насчитывает 406 человек. Среди них специалисты из Мурома, Владимира, Гусь-Хрустального и Меленок.

В списке памяти значится и 61-летний заведующий Карабановской городской больницей Михаил Савичев. О его смерти стало известно накануне. Мужчина скончался в столичной клинике. Однако пока причиной смерти считают пневмонию.

— Коллектив департамента здравоохранения Владимирской области и лично и.о. директора Юлия Арсенина искренне соболезнуют родным и близким Михаила Михайловича. Это большая потеря для региональной системы здравоохранения, — сообщает пресс-служба облздрава.

Имена погибших медиков есть на сайте памяти.

Первой жертвой коронавируса среди региональных медиков стала палатная медсестра городской больницы № 4. О ее смерти стало известно месяц назад. Женщине было всего 47 лет. Две сотрудницы учреждения здравоохранения умерли в городской больнице № 2 города Мурома. Коронавирус унес жизни 56-летней медицинской сестры. Еще одна жертва COVID-19 — сестра-хозяйка. Погибшей было всего 53 года. В Гусь-Хрустальном скончалась фельдшер станции скорой медицинской помощи. Женщине было 58 лет. А в Меленках не стало 62-летней заведующей Бутылицкой лаборатории местной ЦРБ.

Сколько всего врачей во Владимирской области заразились коронавирусом, точно не известно. Но счет идет на десятки человек. Месяц назад были инфицированы 139 медицинских работников. Только в больнице скорой медицинской помощи Владимира болели больше 70 сотрудников. Сейчас эта цифра в целом может быть значительно выше. По информации «Призыва», положительные тесты активно получают сотрудники областной клинической больницы. Часть из них госпитализирована в инфекционный госпиталь ОКБ.

Ранее «Призыв» сообщал, что за время пандемии от коронавируса умерли 42 жителя области.

Полина Тарбеева

Фото «Известий»