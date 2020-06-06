Пять идей, чем занять детей в пандемические каникулы

Мы очень ждали лета, и планы на него были готовы еще зимой. Да, как и большинству людей в мире, нам пришлось их изменить. Я очень рада, что, несмотря на купленные на море билеты, в голове у меня был план Б. Однажды параллельный сценарий нам очень пригодился, когда я не смогла лететь на самолете из-за очередной беременности и сорвалась поездка за границу. С тех пор всегда продумываю альтернативу. Давайте познакомимся. Меня зовут Юлия Наследникова, я мама четверых очаровательных детей: двух дочек и двоих сыновей. И я расскажу вам, как наша большая семья собралась проводить это странное пандемической лето. Поверьте, идей много. Возможно, и вам они тоже пригодятся.

Идея № 1. Путешествуем, но недалеко

Путешествия. Куда ж без них летом? Мы православная семья, поэтому в нашем плане святые места как ближние, так и (при послаблении ограничительных мер) дальние. Из ближних могу посоветовать всем, вплоть до воинствующих атеистов, Спас-Купалище. Это чарующие и бесконечно красивые места.

Они интересны и с исторической точки зрения, и, представьте, с гастрономической. Сейчас ассортимент напитков и кушаний в лавке монастыря расширился, и можно путешествовать с семьей налегке: накормить ее можно блюдами от сестер обители. Думаю, не стоит и говорить, что монастырская еда – особенная, даже самая простая, она невероятно вкусная.

Недалеко от монастыря находится святой источник мученика Вонифатия, где всегда можно напиться прохладной водицы. И даже налить с собой. Так что берите емкости.

Кстати, если вы были в этих местах и думаете, что ничего нового не увидите – зря! Река Судогда изменила русло и теперь впадает в Клязьму в другом месте. Съездите и убедитесь! Ландшафт слегка изменился.

У нас в планах на это лето: Свято-Введенский островной монастырь в Покрове, Переяславль-Залесский, Дивеево, Оптина пустынь, Суздаль, Плёс.

Идея № 2. Дети тренируют родителей

Спорт. Секции закрыли еще в марте, и неизвестно, когда дети вернутся к занятиям. Но с ними ничего плохого в плане физической формы за время, проведенное дома, не случится, поверьте. А со взрослыми может! Поэтому детям говорим, что это все для их пользы, а на самом деле боремся с собственными лишними кило и БЕГАЕМ! Совместные пробежки и тренировки – это время для общения, это закладка фундамента здорового образа жизни в целом.

Не хотите бегать? Садитесь на велики, вставайте на скейтборды, надевайте ролики. Да что угодно! Дети обожают делать что-то вместе со взрослыми и как взрослые. Попросите их побыть вашими тренерами, дать совет, научить вас. Мы вот таким образом обнаружили талант инструктора ЛФК у старшей дочери (она длительное время занималась лечебной гимнастикой в поликлинике по направлению ортопеда) и теперь пляшем (ой, тренируемся) под ее дудку.

Есть упражнения, которые у нас пока даются только тренеру. Например, планка на согнутых руках (ладони на уровне плеч, руки согнуты в локтях, поднимаем тело на 10 см от пола, держим). Эдакий кузнечик должен получиться в результате. У меня пока бревно! Но и Москва не сразу строилась!

Идея № 3. Дети кормят родителей

О вкусной и здоровой пище. Помните о стакане воды в старости? Лично я рассчитываю на тарелку лукового супа с пармезаном и свежим багетом, поэтому своего Виталия Истомина ращу себе сама. Привлекайте детей к готовке и сервировке! Развивайте их вкус и чувство прекрасного. И учитесь полагаться на эти два их качества, даже если результат несильно вас устраивает. Наши «короли» рецептов: горячие бутерброды, оливье, мороженое в авторской подаче.

Делимся лайфхаком: прикольные бутерброды получаются, если формочками для печенья вырезать из колбасы разные фигурки и такие же отверстия сделать в хлебушке. Можно съесть так, можно запечь в духовке, как мы, посыпав хлеб сыром.

Идея № 4. Огородные воины и созидатели

Если у вас есть дача, не упустите момента привлечь детей к огородному труду. Мы, например, живем в частном доме, поэтому с близостью земли проблем не испытываем. Для детей рекомендую обставить все как их собственное хозяйство. Выделите им место для небольшого огородика, пусть они посадят там злаковые, бобовые культуры или подсолнухи, например. Только ухаживать должны сами. Для жителей многоквартирных домов мой совет тоже вполне подойдёт. Газоны у подъезда есть практически у всех!

И запомните: мы не говорим «сорняки», мы говорим «враги урожая». Мы не говорим «поливать огород», мы говорим «поить цветочки». С детьми всегда так: никаких формулировок «в лоб», кругом сплошные легенды и фантазии. И тогда даже муторная работа на грядках превращается в увлекательный квест.

«Сныть идет в наступление, спасаем петрушку! За мной! Урааа!» Оденьте детей, как воинов, пусть возьмут мечи в руки. Просто на время оружие на садовый инструмент меняем: ну, вот враг такой необычный попался.

Выкапывая сорняки, привлекайте ребят рассматривать строение растений. Ведь они все разные!

Учите их быть с природой на ты, понимать ее, слушать, быть частью этого мира. Тогда не нужно будет объяснять, почему нельзя ходить по газонам и оставлять мусор на месте пикника.

Идея № 5. Мультяшки и киношки

И, наконец, что может быть лучше, чем забраться всем месте на большой диван перед большим экраном и посмотреть классный фильм. Здесь оставляю названия наших любимчиков. За каждый из них ручаюсь головой. Это отличное семейное кино! «Бель и Себастьян», «Необычный мир глазами Энцо», «Собачья жизнь», «Приключения Реми», «Мы купили зоопарк», «Восточный ветер», «Девочка и лисёнок», «Как прогулять школу с пользой», «Чудеса с небес», «Хижина», «Чудо».

Дорогие друзья, какими будут эти три месяца, зависит только от нас. Лично я уверена: это будет прекрасное лето, несмотря ни на что. Потому что мы вместе!

Юлия Наследникова

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