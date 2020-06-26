Пять человек попали в больницу из-за ДТП

Пять человек госпитализированы в результаты аварии на автодороге «Касимов-Муром-Арзамас» в Муромском районе. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель «Ssang Yong», следуя со стороны Мурома в сторону города Меленки, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Chevrolet Lacetti».

Авария произошла среди бела дня, когда на улице было светло и ясно. Никакие дорожные или погодные условия не препятствовали действиям водителя. Среди пострадавших также оказались несовершеннолетние 12 и 17 лет.



Еще одна серьезная авария произошла на дороге в Юрьев-Польский. Самосвал выехал на встречную полосу и врезался в «ГАЗель». После столкновения грузовик столкнулся с еще одной «ГАЗелью» и вазовской «десяткой». В результате водитель первой «ГАЗели» погиб, водитель «девятки» госпитализирована.

По факту двух ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

В летний сезон становится больше аварий с участием двухколесной техники, поэтому ГИБДД проводит профилактические рейды. Информацию об этом можно узнать из короткого видео «Призыва.

Анна Тумановская

Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области

