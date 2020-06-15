Пьяные водители спровоцировали 4 аварии

Четыре аварии произошли на дорогах Владимирской области по вине нетрезвых водителей за минувшую неделю. Так, 8 июня в Юрьев – Польском районе 30-летний пьяный водитель «Лады-Гранта» при повороте налево не справился с управлением и угодил в кювет. Машина перевернулась. Пострадали водитель и четыре пассажира.

За неделю инспекторы ГИБДД оформили 109 автомобилистов под мухой

За неделю в регионе зарегистрировано 42 аварии, в результате которых пострадали 58 человек, в том числе травмированы 11 несовершеннолетних. Так, в Муроме 44-летний водитель «Hyundai Creta» врезался в вазовскую «пятнашку», которая двигалась во встречном направлении. В больницу попал 8-летний пассажир «ВАЗа».

Еще двое детей пострадали в ДТП на федеральной трассе в Петушинском районе. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, 11 июня 32-летний водитель «Hyundai Solaris» не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение, разделяющее встречные потоки. В результате ДТП травмы получили пассажиры двух и девяти лет.

Как «Призыв» сообщал ранее, в воскресенье во Владимире произошла авария с участием двух подростков. Водитель джипа совершил рискованный маневр.

Анна Тумановская

Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области