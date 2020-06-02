Путевки в детские лагеря подорожали

Администрация областного центра подсчитала стоимость путевок в загородные и школьные лагеря отдыха для детей. По сравнению с прошлым годом затраты на пребывание там ребятишек увеличились: в загородных лагерях — на 500 рублей, составив 17 тысяч рублей, в лагерях с дневным пребыванием — на 306 рублей, составив 3194 рубля. Но работающие родители платят всего 20% от полной стоимости путевок, остальное берёт на себя бюджет.



Традиционно цены на летний отдых детей становятся известны уже в марте, когда и сами лагеря начинают готовиться к оздоровительной кампании. Но в нынешнем году всё по-другому. До конца весны власти не знали, будут ли вообще летние смены в муниципальных учреждениях. Сейчас решили, что будут, но точная дата начала сезона опять-таки неизвестна.

В 2020 году лагеря «Дружба» и «Икар» планируют принять 2100 ребят.

На федеральном уровне — в Министерстве просвещения и Роспотребнадзоре – в качестве старта оздоровительной кампании называют и начало, и середину июля. На местах могут быть корректировки, всё зависит от эпидситуации в каждом конкретном регионе. Обсуждают и возможность проведения всех трех смен, но в сокращенном варианте. Вместо 21 дня хотят сделать смены по 14 дней. Логично предположить, что и стоимость путевки в этом случае будет снижена. Но пока никаких новых документов на уровне Владимира не принималось.

Между тем, сотрудники регионального управления МЧС уже начали проверять территорию и пляжи лагерей. С детьми и вожатыми планируют проводить профилактические беседы. Взрослые жители областного центра тоже строят планы на лето.

Владимирские турфирмы, как сообщал «Призыв», начали принимать заявки на отдых. Об открытии перелетов за границу говорить пока рано, но отечественные курорты и здравницы готовы к возобновлению туристического сезона.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»