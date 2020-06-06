Пушкин на карантине: что натворил поэт в это время?

6 июня 1799 года родился великий поэт Александр Пушкин. В 1830 году он приехал в свое родовое поместье Большое Болдино по делам: вступить во владение имением в сельце Кистенёво. Сделка затянулась, и тут грянула эпидемия холеры. Пушкин оказался в зоне карантина и несколько месяцев не мог вернуться домой в Санкт-Петербург. Но и в этой неприятной и даже опасной ситуации были свои плюсы. Так, карантинная осень в Болдино подарила поэту множество новых творений. Завершён многолетний роман в стихах, написаны «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии», несколько сказок и весёлая поэма, а также 32 стихотворения. Попробуйте по крылатой фразе вспомнить, какому «карантинному» произведению Пушкина она принадлежит.

Щелк щелку ведь розь. Да понадеялся он на русский авось. Сказка о медведихе Сказка о золотом петушке Сказка о попе и о работнике его Балде Правильно! Неправильно! - О, бедность, бедность! Как унижает сердце нам она! Стихотворение «Труд» Роман «Евгений Онегин» Трагедия «Скупой рыцарь» Правильно! Неправильно! - Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Повесть «Метель» Повесть «Барышня-крестьянка» Повесть «Станционный смотритель» Правильно! Неправильно! - Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет — и выше. Стихотворение «Дорожные жалобы» Трагедия «Моцарт и Сальери» Роман «Евгений Онегин» Правильно! Неправильно! - Пили по-обыкновенному, то есть очень много. Повесть «История села Горюхина» Повесть «Гробовщик» Повесть «Выстрел» Правильно! Неправильно! - Из наслаждений жизни Одной любви музыка уступает; Но и любовь мелодия. Роман «Евгений Онегин» Трагедия «Каменный гость» Поэма «Домик в Коломне» Правильно! Неправильно! - Живой без сапог обойдётся, а мёртвый без гроба не живёт. Повесть «Выстрел» Повесть «Гробовщик» Повесть «Станционный смотритель» Правильно! Неправильно! - Всё, всё, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья… Стихотворение «Два чувства дивно близки нам...» Трагедия «Пир во время чумы» Роман «Евгений Онегин» Правильно! Неправильно! - Не твое горе — ее счастие. Поэма «Домик в Коломне» Повесть «Барышня-крестьянка» Стихотворение «Пью за здравие Мери...» Правильно! Неправильно! - Но не хочу, о други, умирать; Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать… Стихотворение «Прощание» Стихотворение «Элегия» Стихотворение «Бесы» Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Пушкин на карантине: что он натворил в это время? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook