Пушкин на карантине: что натворил поэт в это время?

6 июня 1799 года родился великий поэт Александр Пушкин. В 1830 году он приехал в свое родовое поместье Большое Болдино по делам: вступить во владение имением в сельце Кистенёво. Сделка затянулась, и тут грянула эпидемия холеры. Пушкин оказался в зоне карантина и несколько месяцев не мог вернуться домой в Санкт-Петербург. Но и в этой неприятной и даже опасной ситуации были свои плюсы. Так, карантинная осень в Болдино подарила поэту множество новых творений. Завершён многолетний роман в стихах, написаны «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии», несколько сказок и весёлая поэма, а также 32 стихотворения. Попробуйте по крылатой фразе вспомнить, какому «карантинному» произведению Пушкина она принадлежит.
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