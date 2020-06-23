«Прямые линии» для безработных проведут по всей области

«Прямые линии» проведут сегодня Центры занятости населения по всей Владимирской области. Те, кто ищет работу, могут позвонить по телефонам в своем районе с 9.00 до 15.00. Операторы разъяснят, как пройти регистрацию для поиска подходящей работы дистанционно, получить статус «безработный» и пособие по безработице, принять участие в общественных и временных работах, пройти профессиональное обучение, повышение квалификации или стажировку, сообщает региональный департамент по труду и занятости населения.

Телефоны «прямой линии»:

Александровский ЦЗН – 8(49244) 2-02-52

Владимирский ЦЗН – 8 (4922) 36-42-22

Вязниковский ЦЗН – 8 (49233) 2-63-75

Гороховецкий ЦЗН – 8 (49238) 2-43-13

Гусь- Хрустальный ЦЗН – 8 (49241) 2-06-74

Камешковский ЦЗН – 8 (49248) 2-10-27

Ковровский ЦЗН – 8 (49232) 5-27-25

Кольчугинский ЦЗН – 8 (49245) 2-43-33

Киржачский ЦЗН – 8 (49237) 2-03-69

Меленковский ЦЗН – 8 (49247) 2-33-75

Муромский ЦЗН – 8 (49234) 4-40-66

Петушинский ЦЗН – 8 (49243) 2-17-07

Красная Горбатка ЦЗН – 8 (49236) 2-29-82

Собинский ЦЗН – 8 (49242) 2-46-07

Судогодский ЦЗН – 8 (49235) 2-11-89

Суздальский ЦЗН – 8 (49231) 2-51-85

Юрьев-Польский ЦЗН – 8 (49246) 2-28-04

Ранее «Призыв» сообщал, что безработные Владимирской области, занятые на общественных и временных работах, могут рассчитывать на повышенную материальную поддержку. Размер пособия для них увеличился вдвое. Ранее таким гражданам выплачивался двукратный размер минимального пособия по безработице. Теперь он составляет четыре минимума.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»