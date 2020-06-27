Прокуратура проверяет жалобу пенсионерки на невыносимое житьё

Инвалид, пенсионерка, преклонных лет женщина доживает свой век в ужасных условиях. Гнилая крыша течёт, пол ходит ходуном, в углах плесень, оконные рамы того и гляди выпадут из проёмов. Жительница посёлка имени Воровского Судогодского района Зоя Медведева надеется на решение прокуратуры, после которого возможно её переселят из ветхих стен. Местные чиновники разводят руками и называют эту постройку бесхозной. Удастся ли бабушке обрести нормальный угол, покажет ближайшее будущее: пока законники проводят свою проверку.

Бабушка занимает половину дома, оформленную по договору соцнайма. Тридцать лет без единого ремонта – это не достижение, это реальность. Печальная. Уставшая бороться с бытовыми проблемами, инвалид Зоя Григорьевна (у неё ампутирована нога) обратилась на «прямую линию» к президенту. К решению её проблемы подключились активисты ОНФ, теперь — областная прокуратура.

Раньше этот 77 дом по улице Воровского принадлежал местному стеклозаводу. Тот обанкротился.

После того, как местного предприятие, на балансе которого стоял дом, приказал долго жить, с жителями были заключены договоры соцнайма. Но недавно с баланса местной администрации дом списали, а другого жилья людям не предоставили, сообщает ОНФ.

— Меня очень удивило то, что договор аренды земли был заключен в 1994 году сроком на 5 лет. Время давно прошло, а договор не пролонгировали. В общем, со стороны администрации никаких действий не было предпринято. Сейчас будем раскручивать цепочку в обратном направлении, — сообщила эксперт регионального штаба ОНФ во Владимирской области Нина Лобановская.

Таких домов в посёлке имени Воровского несколько. Жители оставлены один на один со своими проблемами. Решить их можно двумя способами, считают в ОНФ: заставить местную администрацию провести ремонт домов либо предоставить селянам альтернативную жилплощадь. Но формально эта жилплощадь — не муниципальная, а стало быть, тратить бюджетные деньги на связанные с ней задачами муниципалитет не имеет права.

— Квартира у нас не числится, — сказал конкретно про жильё пенсионерки зам. главы администрации Мошокского сельского поселения Александр Калинин. — Заявительница писала в прокуратуру, жаловалась. Мы туда выезжали. Нам дали ответ — закон на вашей стороне. Мы не можем ремонтировать то жилье, которое у нас не имеется.

Возможно, ситуация прояснится после прокурорской проверки. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и контролирующих органов. Результаты проверки находятся на контроле прокурора области, — сообщается на сайте ведомства.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Судогодском районе появились современные «тимуровцы».

Татьяна Данилова

Фото пресс-службы Владимирского регионального отделения ОНФ