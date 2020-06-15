Прокуратура подтвердила нарушения с выдачей масок и костюмов медработникам

Первые итоги проверки, которая проходит в больнице Карабаново после жалоб сотрудников, озвучила прокуратура Владимирской области. В медучреждении, перепрофилированном в инфекционный госпиталь для лечения больных с коронавирусом, не хватало средств индивидуальной защиты. Одна из медсестер получила химические ожоги лица после ношения постиранных в хлорке костюма и респираторов. Этот скандал прогремел на всю страну. Укомплектованность медицинского персонала средствами индивидуальной защиты действительно не была произведена, констатируют в прокуратуре.

Виктория Туркова, старший помощник прокурора Владимирской области:

Из-за отсутствия контроля со стороны руководства департамента здравоохранения области своевременная закупка масок и защитных костюмов не произведены в достаточном объеме.

В связи с этим сотрудники больницы были вынуждены использовать средства повторно после санитарной обработки и дезинфекции. Контроль за их обработкой со стороны руководства медучреждения не осуществлялся. Факт получения ожогов медсестры нашел свое подтверждение.

Проверка проходит в больнице Карабаново.

Это видео в своем аккаунте в «Инстаграме» выложила юрист Анастасия Буракова, которая занимается делом медсестер инфекционного госпиталя. По словам правозащитницы, изначально ЧП никто не хотел расследовать, дело пытались замять. Потом подключились Следственный комитет и прокуратура. На медработников началось давление со стороны больничного руководства, даже подделали подписи медсестёр в журнале выдачи СИЗ, подчеркивает юрист.

— Потом была стадия принятия: признание факта ожогов таки созданной комиссией по расследованию несчастного случая, признание факта необеспеченности больницы СИЗ, проверка по поддельным подписям продолжается, – сообщает Анастасия Буракова, юрист правозащитной организации «Правозащита Открытки».

Возможно, череда проверок надзорных органов, а также подтверждение фактов нарушений и стало причиной увольнения на днях главного врача Александровской районной больницы Эммануила Здановского. Он ушел по собственному желанию. А месяцем ранее из его подведомственных больниц уволились более 20 человек – врачей и медсестер.

Татьяна Данилова

Фото Ольги Овинниковой