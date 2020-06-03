Прокуратура нашла нарушения на сгоревшем складе с медицинскими отходами

Владимирская прокуратура завершила проверку по факту пожара на складе с медицинскими отходами, расположенном в доме № 108 по улице Большой Нижегородской. Установлено, что предприниматель арендовал склад и без согласования с собственником свозил туда медицинские отходы на основании заключенных договоров с медучреждениями. Несмотря на то, что их обеззараживали, грубые нарушения норм законодательства все-таки зафиксированы. Так, обязательные санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию и эксплуатации мест складирования данного вида отходов соблюдены не были.

На территории нет необходимых условий для санитарной обработки контейнеров и транспортных средств.

Там также отсутствуют канализация, водопровод, автономная вентиляция. В складском помещении нет средств пожаротушения и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Нарушил арендатор и нормы земельного законодательства в части использования участка не по целевому назначению.

В настоящее время в отношении арендатора возбуждено несколько административных дел, они находятся на рассмотрении. По требованию надзорного ведомства большая часть медицинских отходов со склада вывезена и уничтожена специализированными организациями.

— Принимаются меры к полному устранению нарушений и проведению дезинфекции помещения, — говорится на сайте прокуратуры Владимирской области.

Пожар на складе с медицинскими отходами произошел 16 мая. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На месте ЧП никто не пострадал. Ранее «Призыв» сообщал, что коронавирус у пожарных, тушивших склад медицинских отходов, не обнаружен.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС по Владимирской области