Прокуратура начала проверку по сгоревшей машине скорой помощи

Проверку по факту возгорания машины скорой помощи во Владимире начала областная прокуратура. Инцидент произошел ночью 13 июня у въезда в «Красный крест». У автомобиля 2016 года выпуска задымился моторный отсек, начался пожар. Водитель и фельдшер успели эвакуировать пациента.

Площадь возгорания составила 6 квадратных метров.

—Проверочными мероприятиями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка действиям виновных лиц, а также руководства лечебного учреждения, которому принадлежит спецавтотранспорт. Результаты проверки находятся на контроле прокурора области, — сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что медики четвертой больницы города Владимира пожаловались на отсутствие стимулирующих выплат за работу с больными COVID-19.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»