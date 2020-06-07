Произошёл самый большой прирост заболевших COVID-19 с начала лета

Во Владимирской области зафиксирован самый большой прирост заболевших коронавирусом с начала лета. Всего за один день число инфицированных увеличилось на 63 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Аналогичные показатели были 30 мая. Настораживает то, что суточная статистика растёт второй день подряд. Не смотря на это, в среднем за прошедшую неделю ежесуточно положительные тесты получали по 59 человек. И это меньше, чем неделей ранее.

Пятая часть всех заболевших — в областном центре. За сутки во Владимире выявлено 16 новых случаев коронавируса. В общей сложности носителями инфекции являются 649 жителей города. На втором месте в таблице распространения вируса Гусь-Хрустальный. Плюс 9 случаев заражения сегодня и 436 заболевших за все время пандемии.

В регионе зафиксировано 3089 случаев заражения корнавирусом

По 8 случаев заражения в Александрове и Муроме. По 7 человек заболели в Петушках и Юрьеве-Польском. 3 случая инфицирования отмечено в Собинке. По 2 в Вязниках и Красной Горбатке. 1 человек получил положительные тесты на коронавирус в Коврове. За сутки COVID-19 диагностировали в 10 районах области.

Таким образом, за все время пандемии в регионе зафиксировано 3089 случаев заражения корнавирусом. На сто тысяч человек болеют 224 жителя. Избавились от недуга 1198 человека. В последнее время показатель по выздоровевшим опережал показатель по инфицированным. Однако сегодня в этой графе впервые за долгое время «ноль». Такого не было с 20 мая. Возможно, это связано с особенностью обработки тестов. От осложнений, вызванных коронавирусом, во Владимирской области умерли 30 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимир Сипягин рассчитывает снять ограничительные меры в июне.

Полина Тарбеева

Фото: ТАСС