Проезд по Октябрьскому проспекту затруднён из-за ремонта сетей

Движение транспорта на Октябрьском проспекте во Владимире затруднено в связи с проведением ремонтных работ компанией «Т Плюс». Дорога сужена в самом оживлённом месте: у пешеходного перехода и выезда с Лыбедской магистрали. Там меняют поврежденный участок трубопровода, во время гидравлических испытаний случился порыв, пояснили в пресс-службе Владимирского филиала компании. Опрессовка труб проводится каждое лето. Порывы поисходят довольно часто, ведь износ теплосетей — около 70%.

На ремонт и реконструкцию теплосетей в 2020 году во Владимире потратят более 500 миллионов рублей.

Масштабная реконструкция теплосетей на Октябрьском проспекте ведётся последние два года. Да и раньше дорогу частенько перекапывали. Причём в том же самом месте – у перехода. Какое-то оно несчастливое. Такая же история и с дорогой — по улице Чайковского. Её реконструировали, ремонтировали, но она снова фигурирует в плане работ.



На Октябрьском проспекте также ведутся большие работы на магистральном трубопроводе у здания Следственного управления. Там наружные сети перекладывают под землю. Самые же масштабные объекты в нынешнем году во Владимире намечены в микрорайоне Доброе — на улицах Егорова, Комиссарова и Суздальском проспекте.



Горячую воду во Владимире из-за старта гидравлических испытаний начали отключать с конца мая. Жители были очень недовольны, так как многие находились дома из-за действующего режима самоизоляции. На улице было холодно, в квартирах уже отключили отопление. Да еще и без горячей воды остались. Совсем тоскливо. А вот жители дома 33 по улице Полины Осипенко вдвойне расстроились. Так долго ждали ремонта во дворе, но едва его провели, как снова появились ямы. Их сделали энергетики, чтобы заменить трубопровод. Об этом «Призыв» сообщал здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»