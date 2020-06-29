Пробный ЕГЭ в особых условиях провели во Владимире

Во Владимире состоялся федеральный тренировочный единый государственный экзамен. Он прошел без присутствия школьников. Мэрия рапортует, что все пункты проведения ЕГЭ показали полную готовность. Цель пробного мероприятия — проверить работоспособность техники, системы видеонаблюдения, а также подсчитать затраты времени на организацию необходимых санитарных процедур.

В связи со сложившейся эпидобстановкой санитарный контроль усилен. Будет проводиться дезинфекция аудиторий, на входе всех ждет измерение температуры. Помещения оснащены дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук. Рассадка участников будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров. Организаторы и работники ППЭ будут работать в масках и перчатках.

В этом году проверять знания будут более 1900 человек.

Основной этап сдачи ЕГЭ, который в этом году проходит только для выпускников, поступающих в вузы, начнется 3 июля с экзаменов по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Этот период завершится 23 июля устными экзаменами по выбранным иностранным языкам. Самый массовый экзамен по русскому языку разбит на два дня — 6 и 7 июля. Начало экзаменов по всем учебным предметам назначено на 10.00.

О том, какие вузы для поступления чаще всего выбирают в этом году абитуриенты, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: radio-serov.ru