При поддержке Сбербанка на Красной площади Чебоксар открылся детский парк

Новое благоустроенное пространство — подарок жителям и гостям столицы к 100-летию Чувашской автономии. Площадку удалось построить благодаря государственно-частному партнёрству администрации Чебоксар и Сбербанка. Теперь обновлённая Красная площадь стала удобнее, с высоким уровнем комфорта.

Реконструкция Красной площади и Чебоксарского залива стоимостью 1,2 млрд рублей стала возможной благодаря федеральной субсидии, выделенной в рамках программы «Развитие культуры и туризма».

Глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков:

«Парк входит в общий проект реконструированной Красной площади, которую мы открываем в день юбилея республики. Это уютное место для детей и их родителей. Здесь европейское оборудование, адаптированное для инклюзивной среды. Администрация города выражает благодарность Сбербанку за помощь в благоустройстве столицы. Уверен, концепция брендового урбанизма с безвозмездным участием известных корпораций станет традицией нашего региона».

В новом парке представлен широкий спектр развлечений для детей разных возрастов. Для подростков спроектирован холм, на который можно забраться и по лестнице, и по траве, покрывающей часть холма, и по скалолазной стенке. Для малышей оборудована отдельная территория с горкой и зоной для игр с песком летом и снегом зимой. Детям дошкольного и школьного возраста доступна большая площадь для игр. Ее наполнили лазательными элементами: подвесным мостом между двумя островами, тарзанкой, батутом и качалкой, предназначенной для детей с ограничениями опорно-двигательного аппарата.

Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин:

«Для Волго-Вятского банка Сбербанка важно не просто работать и продавать свои сервисы – для нас очень важно улучшать жизнь в регионе присутствия. Надеемся, что новое пространство станет любимым местом жителей Чувашской Республики в Чебоксарах и горожане оценят вклад Сбербанка в благоустройство города».

И.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергей Анисимов:

«Еще два года назад Сбербанк решил вложить 15 миллионов рублей в строительство детского инклюзивного парка на Красной площади к юбилеям города Чебоксары и Чувашской Республики. Площадки такого уровня больше нет нигде в Чувашии. В парке использовано европейское оборудование высочайшего качества, адаптированное для того, чтобы в одном месте могли играть дети с различными возможностями физического развития. И я очень рад, что Сбербанк смог сделать свой весомый вклад в развитие не только экономики, но и благоустройства Чувашской Республики»

Верхнее фото: hotcryptonews.com