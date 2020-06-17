Президентские гранты получат 38 социальных проектов из Владимирской области

Фонд президентских грантов подвел итоги конкурса на лучшие социальные проекты. Из Владимирской области в этом году заявки отправили 80 организаций. В итоге были отобраны 38 лучших проектов. На их реализацию фонд выделит более 58 миллионов рублей. Проекты были предложены самые разнообразные. Одни направлены на помощь нуждающимся, другие на творческое, интеллектуальное и спортивное воспитание детей. Для Владимирского областного союза женщин это уже третий по счету выигранный грант. Вместе с режиссёром Марией Ремыгой-Ганьковой и её командой они реализуют в области проект «Имя. Символ 33». На выделенные в этом году средства, а это почти 3 миллиона рублей, должны будут появиться семь новых документальных фильмов (21- 27 серия проекта). Первые двадцать серий успешно стартовали, и теперь их смотрят люди по всему миру, узнают много нового о легендарных личностях, которые были связаны с Владимирским краем.

— Сейчас наша первоочередная задача — написание сценариев. И если всё пойдет по плану, первые серии мы уже покажем в сентябре, — рассказала «Призыву» Мария Ремыга-Ганькова. – Наши герои, их имена, не просто местного масштаба, они составляют общероссийскую славу. Могу точно сказать, что в этом году мы расскажем о Дмитрии Виноградове, создателе русского фарфора. Мы готовим новые имена, новую географию. Наши вышедшие программы уже живут самостоятельной жизнью. Нам очень приятно, что их показывают во многих музеях России. Проект стал по-настоящему народным. Проект «Имя. Символ 33» реализуется совместно с Владимирскими областными библиотеками.

— Огромная работа была сделана именно на базе библиотек. Нам очень пригодились их опыт и знания. Они стали партнерами проекта, – подчеркивает Екатерина Бородина, исполнительный директор «Союза Женщин» Владимирской области — Я считаю, что своими программами мы восполнили некий пробел, недостающие факты из жизни людей нашей области. В фондах ведь не весь материал хранится. И в процессе подготовки что-то новое обязательно всплывало. И сейчас наши краеведы используют эти фильмы в своей работе.

Общая сумма грантов составит более 58 миллионов рублей.

Если перейти к спортивным инициативам, то здесь успешным примером стали организаторы владимирской школы айкидо. Для них это уже второй грант. В прежние годы здесь реализовывался проект помощи детям из малоимущих семей. В этом году тренеры и руководители школы решили расширить набор для всех детей. Так с 1 июля будут принимать и дошколят, начиная с 4-х летнего возраста. На реализацию проекта региональная Федерация айкидо получит грант около 1,5 миллионов рублей.

— Наша программа рассчитана на то, чтобы максимальное количество детей получили возможность заниматься. В любом виде спорта, как правило, идет отбор, одни ребята подходят, другие нет. У некоторых есть лишний вес, у других низкая физическая активность. Мы же берем всех и вытягиваем каждого до результата. Кому-то приходится больше уделять времени. Детей мы сразу же приучаем к дисциплине, и постепенно всех, даже без физических способностей обучаем навыкам. Даем им возможность уверенно заниматься этим видом спорта – рассказывает Леонид Попов, руководитель ВОСОО «Федерация Айкидо». Среди обладателей федеральных грантов много организаций о деятельности, которых «Призыв» не раз рассказывал. Это и психологическая помощь онкобольным, и поддержка медиаторов в решении конфликтов, и приют для женщин в кризисных ситуациях. Также героями наших публикаций были местные цыгане. В прошлом году они успешно реализовали свой грант на Дни цыганской культуры. В этом году диаспора вновь стала победителем, им выделят почти 850 тысяч рублей. Но реализацию проекта из-за пандемии придется перенести на следующий год. Чтобы праздник действительно удался, и его смогло посетить большее число зрителей, говорит руководитель диаспоры Александр Антонов.

В апреле будущего года во Владимире пройдут Дни цыганской культуры. Место встречи — Областная филармония. Здесь выступят не только цыганские коллективы, в фойе на несколько дней откроется музей, посвященный цыганской истории. Для всех желающих представители народности проведут мастер-классы по обучению цыганской хореографии.

— Здесь будут проходить два концерта. В первый день, скорее всего, выступит Русский оркестр под управлением Анатолия Антонова. Будет звучать классическая музыка с цыганской тематикой с испанскими, румынскими и венгерскими напевами. Потом мы пригласили артистов московского театра «Ромэн». Один из лучших коллективов выступит на нашей площадке. Ирэна Морозова привезет традиционные цыганские костюмы, они будут выставлены в фойе, и каждый желающий сможет узнать историю их появления. У каждого цыганского этноса свои костюмы, — говорит Александр Антонов, руководитель Владимирской региональной общественной организации «Цыганский национальный союз «Рома».

В рамках Дней цыганской культуры также пройдут круглые столы, где с экспертами будут обсуждать актуальные проблемы цыган, проживающих на территории области. Будут затронуты вопросы образования и трудоустройства жителей табора. На встречу, возможно, приедут иностранные делегации.Почти все победители этого года до этого прошли обучение в региональном Доме НКО. И это сыграло немаловажную роль. — Дом некоммерческих организаций Владимирской области с 2017 года проводит для НКО региона тренинги «Школа социального проектирования». На них специалисты рассказывают представителям организаций, как разработать социальный проект и подготовить грантовую заявку, — рассказывает директор Дома НКО Владимирской области Елизавета Кустова. — Сейчас по истечении 3 лет нашей работы мы видим существенный результат – поддержку почти половины заявок – 38 из 80. При этом 35 победителей принимали участие в наших тренингах, а также консультировались при подготовке заявок у наших экспертов. Ранее «Призыв» рассказывал о том, как стать участником грантового конкурса и получить федеральную поддержку.

Татьяна Данилова

Фото из личного архива обладателей грантов

Заглавное фото olgabobkovafoto.livejournal.com