Праздник Святой Троицы: история и традиции

Среди церковных праздников день Святой Троицы – пожалуй, самое красивое событие года. Священники облачаются в зеленые одежды, храмы и иконы Святой Троицы украшаются ветвями березы, полевыми цветами, листьями. Пол в храмах устилается свежей травой. Зеленый тон служит символом животворящей веры, возрождения природы после долгой зимы, но самое главное – освобождения человеческой души от греха.

Но пандемия коронавируса внесла в празднование дня Святой Троицы свои коррективы. Церковные службы рекомендовано проводить на улице, а в храмах соблюдать социальную дистанцию (1 человек на 4 квадратных метра) и другие ограничительные меры. При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маску и перчатки). Будьте готовы, что пришедшим на службу будут измерять температуру, а на полу в церквях нанесена разметка для соблюдения дистанции.