Праздник Святой Троицы: история и традиции

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Важный день для каждого православного
7 июня православные празднуют день Святой Троицы. В церковном календаре этот праздник завершает 50-дневный пасхальный период. Поэтому Святая Троица еще именуется Пятидесятницей. Это день возрождения человеческой души, когда она может получить бесценный дар спасения, просто раскаявшись в своих прегрешениях и доверив все переживания Господу. О том, что это за день, как его надо отмечать и какие коррективы внесла в празднование угроза эпидемии коронавируса, пойдет речь в этой статье.
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История праздника
Незадолго до своей кончины Иисус Христос пообещал, что ровно через 50 дней после этого Бог пошлет Утешителя, который будет незримо помогать всем его последователям. И действительно, по прошествии 40 дней Спаситель вознесся на небо, а еще спустя декаду ученики Христа собрались вместе в одном из домов Иерусалима. И в этот момент в небе послышался очень сильный шум, как будто ураганный ветер пронесся над городом. Оказалось, что это были не потоки воздуха, а чудесное событие: в тот же момент над головами учеников-апостолов зажглись язычки пламени. Это Святой Дух сошел на землю.
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Значение Троицы для современных людей
Сошествие Святого Духа имеет прямое отношение ко всем жителям планеты. Его приход на землю означает наступление благодатного времени, когда мы имеем прямую связь с небесными силами. Каждый человек в этот день может просто помолиться, попросить прощения и получить его. Получается, что Дух Святой – это своеобразный канал связи между человеком и Богом. Более того – он и есть сам Бог, его третье лицо. Поэтому православный праздник Троицы символизирует Триединого Господа, который раскрылся перед человеком во всей своей полноте.
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Торжественное богослужение
Среди церковных праздников день Святой Троицы – пожалуй, самое красивое событие года. Священники облачаются в зеленые одежды, храмы и иконы Святой Троицы украшаются ветвями березы, полевыми цветами, листьями. Пол в храмах устилается свежей травой. Зеленый тон служит символом животворящей веры, возрождения природы после долгой зимы, но самое главное – освобождения человеческой души от греха.
Но пандемия коронавируса внесла в празднование дня Святой Троицы свои коррективы. Церковные службы рекомендовано проводить на улице, а в храмах соблюдать социальную дистанцию (1 человек на 4 квадратных метра) и другие ограничительные меры. При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маску и перчатки). Будьте готовы, что пришедшим на службу будут измерять температуру, а на полу в церквях нанесена разметка для соблюдения дистанции.
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Традиции празднования
Из-за пандемии коронавируса и режима повышенной готовности традиционных широких гуляний на Троицу в этом году не будет. Проведите этот день дома, в кругу своих родных и близких людей. Поста в праздник Святой Пятидесятницы нет, поэтому праздничный стол можно накрыть богатый и обильный, с разнообразными мясными блюдами, пирогами, свежей зеленью.
В эти праздничные дни не стоит заниматься тяжелой физической работой, посещать кладбище, планировать какие-то глобальные дела (например, уборка дома, работа на даче, крупные покупки и т.п.).
Целители рекомендуют собирать в этот день травы — считается, что природа наделяет их особыми чудодейственными свойствами. А еще можно в такой праздник загадать самое заветное желание – если настроиться на исполнение мечты, она непременно сбудется.
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Начало Русальной недели
У славян в этот день начиналась Русальная неделя. Считалось, что с Духова дня, следовавшего за Троицей, изо всех водоемов выходят русалки и водяные. Существа эти были малоприятными – ведь они могли соблазнить своими мистическими чарами любого прохожего и затащить в свой темный омут. Поэтому купаться воспрещалось даже в жару: на Руси не топили бань и уж тем более не окунались в озера и реки. Вот почему считается, что на Троицу мыться категорически нельзя. Однако сегодня это представление можно считать просто данью языческим традициям.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: al-eparhiya.ru
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