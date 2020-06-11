Праздничная афиша ко Дню России

12 июня в 18.00 — трансляция концертной программы Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» им. М.Фирсова «Это наша Россия» (6+), запись от 10.06.2019.

12 июня в 19.00 — онлайн-концерт ко Дню России «Это — Родина моя» (6+). В нем примут участие известные артисты из самых разных уголков нашей необъятной страны: Марк Тишман, Стас Пьеха, Согдиана, Жасмин, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Сати Казанова, «Бурановские бабушки» вокальная группа VIVA и многие другие исполнители. Ведущий мероприятия — певец, композитор, актер и продюсер Александр Балыков.

12 июня в 12.00 на страничках в соцсетях начнется марафон видеоклипов артистов областной филармонии «Мой дом – Россия» (6+) и цикл публикаций «Моя малая родина» (6+), в которых они рассказывают о тех городах, где родились и выросли.

Адреса страничек ВОФ в интернет-пространстве:

Сайт

Канал youtube

Инстаграмм

ВКонтакте

Фейсбук

Одноклассники