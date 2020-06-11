Праздничная афиша ко Дню России

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Самые яркие виртуальные события выходных
12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России. Это один из самых «молодых» официальных праздников в стране. Это день свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. А ещё это праздник и нашей малой родины, где находится наш дом, где живут и трудятся наши родные и близкие, где мы любим и грустим, встречаем рассветы и радуемся каждому новому дню… Давайте в эти дни вспомним о самых дорогих местах малой родины, а также о замечательных людях, которые здесь живут! А помогут нам в этом учреждения культуры Владимирской области, которые подготовили для земляков насыщенную праздничную программу.
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Областная филармония
12 июня в 18.00 — трансляция концертной программы Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» им. М.Фирсова «Это наша Россия» (6+), запись от 10.06.2019.
12 июня в 19.00 — онлайн-концерт ко Дню России «Это — Родина моя» (6+). В нем примут участие известные артисты из самых разных уголков нашей необъятной страны: Марк Тишман, Стас Пьеха, Согдиана, Жасмин, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Сати Казанова, «Бурановские бабушки» вокальная группа VIVA и многие другие исполнители. Ведущий мероприятия — певец, композитор, актер и продюсер Александр Балыков.
12 июня в 12.00 на страничках в соцсетях начнется марафон видеоклипов артистов областной филармонии «Мой дом – Россия» (6+) и цикл публикаций «Моя малая родина» (6+), в которых они рассказывают о тех городах, где родились и выросли.
Адреса страничек ВОФ в интернет-пространстве:
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Центр классической музыки
12 июня — трансляция концерта «Музыкальной экспедиции» (6+) от 11.06.2019 на сцене современного, только что построенного Дома культуры в поселке Красное Эхо. В концерте приняли участие: Антон Дресслер (кларнет), Сергей Малов (скрипка), Айлен Притчин (скрипка), Максим Рысанов (альт), Борис Андрианов (виолончель), Дора Кокаш (виолончель), Анна Кошкина (виолончель) и Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением Артёма Маркина. Ведущий концерта – Артём Варгафтик.
Начало трансляций:
ВКонтакте – в 14.00
Фейсбук – в 14.00
На сайте КультураРФ — в 14.00
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Областной дворец культуры и искусства
12 июня в 12.00 – в онлайн-трансляция праздничного концерта творческих коллективов ОДКиИ и участников акции #МыРоссия, посвященного Дню России (0+).
Адреса страничек ОДКИ в интернет-пространстве:
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Областной дом работников искусств
12 июня в 12.00 — марафон рисунков учащихся центра дополнительного образования «Элит» на тему «Россия Родина моя» (0+).
14 июня в 18.00 — трансляция творческих поздравлений к 25-летнему юбилею Областного дома работников искусств (6+).
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Театр фольклора «Разгуляй»
12 июня в 13.00 – онлайн-трансляция концерта театра «Разгуляй» на 850-летии города Гороховца (0+).
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Областной Центр народного творчества
12 июня в 10.00 — онлайн-трансляция выступления духового оркестра ДМШ пос. Ставрово Собинского района под руководством А.В. Кузнецова в рамках Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов (6+).
Адреса страничек ОЦНТ в интернет-пространстве:
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Владимирский киноцентр
12 июня в 12.00 — альманах документального кино о Владимирском крае «Россия – это мы!» (12+). Альманах включает в себя цикл документальных фильмов Владимира Ивановича Ишутина, оператора, документалиста, заслуженного деятеля искусств РФ.
Судьба России состоит из судеб отдельных людей – это также верно, как и тот факт, что судьба каждого россиянина неразрывно связана с судьбой России. Цикл документальных фильмов о жителях Владимирской области рассказывает о них самое сокровенное – чем жили, где трудились, что в своей жизни считали главным. Соединив эти истории в единый сборник, Владимирский киноцентр собрал «большое лоскутное полотно» из видеосюжетов известного в нашей стране документалиста, с большой любовью к людям рассказывающего о своем крае.
Адреса страничек Киноцентра в интернет-пространстве:
Фейсбук
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Областной колледж культуры и искусства
12 июня в 10.00 – онлайн-трансляция юбилейного концерта ансамбля танца «Росинка» — «Нам — 45» (6+).
Репертуар ансамбля насчитывает более 20 постановок различных форм и жанров русских народных танцев: лирические хороводы, искрометные пляски, игровые переплясы, шуточные миниатюры. Ведётся большая исследовательская работа по поиску и сценической обработке танцевального фольклора Владимирской области. На основе собранного материала творческий багаж коллектива постоянно пополняется новыми хореографическими номерами.
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Центр пропаганды изобразительного искусства
12 июня в 16.00 –онлайн-показ живописно-поэтического проекта художественного объединения Art Navis ко Дню России (0+).
«Art-Navis» в переводе с латинского означает «корабль искусств», что созвучно основной идее объединения – совместного движения вперёд в области познания и изучения природы. Мысль о создании объединения не была случайной, а формировалась на протяжении многих лет. Все участники этого творческого союза вышли из мастерской Вячеслава Конотопова, где им удалось сплотиться в своих взглядах на искусство. По окончании учебы у мастера они не разлетелись по разным городам, а продолжили свое творческое сотрудничество. Выбрав разные формы общения со зрителем, художники остались едины в своем стремление развивать традиции русского реалистического искусства, в частности его цветового и эмоционального направления.
Адреса страничек Центра ИЗО в интернет-пространстве:
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Муромский историко-художественный музей
В День России Муромский историко-художественный музей представляет партнерский проект «О, Гавана!» (0+), посвященный 500-летию столицы острова свободы Кубы и юбилею установления дипломатических отношений между СССР, Российской Федерацией и Республикой Куба. На виртуальной выставке посетитель увидит некоторые работы известных мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданные в этих экспедициях и посвященные дружбе двух стран — России и Кубы.
Трансляция открытия выставки состоится 12 июня в 16.00 на страницах музея в социальной сети «ВКонтакте» и социальной сети «Однокласники». Запись открытия будет выложена на сайте музея и на страницах социальных сетей «ВКонтакте» и «Однокласники».
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Гороховецкий историко-архитектурный музей
13 июня в 14.00 –видеоочерк по выставке «Само-само-Самовар» (6+) из собрания Гороховецкого историко-архитектурного музея (коллекция «Металл и мелкая пластика»).
Праздник русского гостеприимства «СамоVARов день» в июне этого года отмечает свой 5-летний юбилей! Усадьба Музея купечества, обычно шумевшая голосами гороховчан и гостей города в этот день будет пуста… В связи со сложившейся ситуацией в стране полюбившийся всем праздник пройдет в этот раз в онлайн-формате.
Адреса страничек музея в интернет-пространстве:
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Центральная городская библиотека г. Владимира
ЦГБ города Владимира приглашает вас 12 июня на краеведческое онлайн-путешествие «Мы – часть России. ВЛАДИМИР» (6+). Вас ждут:
— Страницы истории нашего города
— Под сенью древних куполов
— Выдающиеся люди Владимира
— Литературные прогулки по Владимиру
— Наш город сегодня
— Украшение города
— Памятники природы живые и утраченные
— Выдающиеся спортсмены
— Фотовзгляд «От Прокудина-Горского до наших дней»
— Легенды древнего города
Онлайн-путешествие по родному краю можно будет совершить на страничке библиотеки «ВКонтакте».
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Областная научная библиотека
12 июня круглосуточно познавательная тест-дилогия (12+): «О России с любовью» (история российского государства, основные этапы, знаменитые лица российской истории) и «Под флагом родины» (о российской символике).
13 июня в 18.00 — виртуальные маршруты «С книгой по родному краю» (6+). Изучаем со школьниками младших классов историю родного края: читаем книги, рисуем иллюстрации, проходим викторины. Онлайн-викторина «Александр Невский — защитник земли Русской» по книге Ольги Колпаковой (6+).
Адреса страничек библиотеки в интернет-пространстве:
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Областная библиотека для детей и молодёжи
12 июня в 12.00 — праздничный онлайн-марафон «Мы твои дети, Россия!» (6+). Стихи, песни, в том числе и местных авторов – классиков и молодых современников, мастер-классы, обзоры книг, викторины, посвященные Дню России. В марафоне примут участие сотрудники, читатели, молодые поэты и музыканты, волонтеры культуры.
в 15.00 — «Русь, Россия, Родина моя…» (6+), виртуальное путешествие по городам России и самым известным историческим памятникам, в них расположенным.
Онлайн-путешествие по родному краю и онлайн-марафон пройдут на страничке библиотеки «ВКонтакте».
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: mvestnik.ru
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