Православные жители области встретили праздник Троицу

Сегодня православные отмечают один из самых красивых церковных праздников — Троицу. Ещё накануне, в родительскую субботу, храмы Владимирской области дополнились зелёным убранством: полы выстланы травой, иконы обрамлены березовыми ветвями. Напротив алтаря установлена икона, рассказывающая о триединстве Бога. Вечернюю службу накануне праздника священники провели в зелёном облачении. В ходе вечерни совершались особые коленопреклоненные молитвы, которые читаются только в этот праздник.

Праздник Троицу отмечают все христиане. Но традиция украшать храмы зеленью присуща только православным.

— В это время у нас повсюду вырастает молодая сочная зелень — это символ животворящего Духа Божьего. Как эта зелень проросла снова, несмотря на все экологические потрясения Земли, для обеспечения нас питанием, кислородом, так же и Дух Святой вечно осеняет церковь, верующих и вдохновляет на угождение Богу, на следование заповедям Божьим, на осмысление нашей жизни, — пояснил Аркадий Маковецкий, настоятель храма святого Василия Великого в селе Борисовское Суздальского района.

На Троицу во время богослужений особое внимание уделяется ушедшим в мир иной предкам, как благочестивым, так и не очень — «во аде держимых». Молятся даже за врагов и недоброжелателей, просят облегчить их участь на том свете.

— Многие люди ушли туда не подготовленными к встрече с Богом. Этими молитвами мы облегчаем им загробное странствование. В Священном Писании есть фраза: «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». И все верующие объединены в единый организм, которым является церковь, — говорит отец Аркадий.

Обычно в выходные, начиная с родительской субботы, принято навещать могилки усопших родственников. Многие владимирцы, несмотря на режим ограничений, уже посетили кладбище в Улыбышево. Утренние автобусы, едущие туда, были переполнены.

Тем временем в церковь начал возвращаться приход, говорит священник Аркадий Маковецкий. Некоторые приходят в масках и перчатках. Все профилактические меры в храмах соблюдаются. На причастии продолжают использовать одноразовую посуду для запивки Святых Даров.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»