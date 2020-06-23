Пожилые люди стали чаще заражаться коронавирусом

Пожилые люди все чаще становятся пациентами инфекционных госпиталей. Об этом со ссылкой на заместителя главного врача Центральной городской больницы Коврова сообщают «Ковровские вести». По словам специалиста, раньше в больницы попадали люди от 30 до 50 лет, а сейчас 65+. Смягчение режима самоизоляции вывело людей старшего поколения на улицы. И не все, к сожалению, соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. И такая тенденция, надо думать, не только в городе оружейников.

— Пока была самоизоляция, они находились дома. А сейчас пожилые люди активно гуляют, ходят в магазины, при этом без масок и без перчаток. Хотя именно они были, есть и будут в зоне риска. Еще мы отметили, что 75% пациентов, заболевших или уже перенесших коронавирус, – люди полные. И много пациентов, у которых сопутствующее заболевание – сахарный диабет, — сообщила медик.

Только за последние сутки в регионе зафиксировано 2 летальных случая от коронавируса.

Общее число пациентов, не переживших болезнь, достигло 54. На сто тысяч жителей Владимирской области от COVID-19 умерли почти 4 человека. И показатели смертности растут.

Но есть и позитивная динамика. Все больше пациентов с коронавирусом выздоравливают. За время пандемии больничный закрыли 2278 человек. За 24 часа избавился от диагноза 31 житель области. Нередко кривая выздоровления опережает график по новым случаям заражения. Максимальный прирост людей, для которых опасный вирус остался позади, был зафиксирован 12 июня. Тогда одновременно отрицательные тесты получили 164 человека, тогда как заболели 66 жителей области.

Уменьшается число активных носителей вируса. Сейчас болеют 1674 человека. Это меньше количества людей, которые избавились от вируса. Скорость распространения коронавируса замедлилась. На данный момент она равна 1,3%, сообщает «Яндекс». На сто тысяч населения COVID-19 подтвержден у 290 жителей области. Несмотря на все это, в абсолютных цифрах случаев заражения пока много. В регионе количество инфицированных COVID-19 превысило 4 тысячи человек.

Полина Тарбеева

Фото: tsn.ua