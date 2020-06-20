Пожар оставил без жилья одиннадцать человек

Страшный пожар оставил без крыши над головой одиннадцать жителей поселка Золотково Гусь-Хрустального района. Среди них — четверо детей. Трагедия произошла накануне вечером. Сигнал о пожаре поступил в главное управление МЧС в 23.18. Загорелся шестиквартирный деревянный дом. На место оперативно прибыли пожарные подразделения Гусь-Хрустального гарнизона. Огонь мог перекинуться на соседние строения. Но пожарным удалось остановить пламя.

Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Жители дома успели самостоятельно эвакуироваться. На месте пожара был обнаружен погибший мужчина 1972 года рождения. Предварительная причина пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, — неправильная эксплуатации электронагревательной плитки.

Оставшиеся без дома люди пока разместились у родственников. Местные власти решают вопрос о предоставлении им жилья.

Как ранее сообщал «Призыв», поселок Золотково остался единственной карантинной территорией во Владимирской области. Власти полагают, что ситуация с коронавирусом там не стабилизировалась. А в Мезиновском карантин все-таки сняли.

Елена Пляскина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области