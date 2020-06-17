Повышение нормативов на тепло заморозили на полгода

Администрация Владимирской области перенесла сроки повышения нормативов по расчетам платежей за отопление с 1 июля 2020 до 1 января 2021 года. Сейчас в каждом городе и населённом пункте региона действуют свои нормативы, по которым начисляют платёж жителям домов, где нет общедомовых и индивидуальных приборов учета тепловой энергии. Региональный департамент цен и тарифов рассчитал и утвердил единые нормативы для всех, которые должны были вступить в силу со второго полугодия. Местами они существенно выше прежних, так что многие семьи ощутили серьезный удар по кошельку.

— Это важное управленческое решение, оно позволит снизить платёжную нагрузку на население при оплате коммунальных услуг. Отсрочка по времени даст возможность за этот период собственникам жилых помещений принять решение об установке приборов учёта тепловой энергии там, где техническая возможность позволяет это сделать, – отметил врио заместителя губернатора Роман Годунин.

Рост нормативов по отоплению коснется 125 тысяч жителей региона.

Чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет этих семей, администрация предусмотрела в своей казне 100 миллионов рублей на выплату субсидий. Финансовую поддержку смогли бы получить только те, у кого платеж за коммунальные услуги превысил средние показатели роста комуслуг на 2020 год, не более 6,5%. Но из-за ограничений по приему граждан во время действия режима повышенной готовности семьи не смогли бы оформить субсидию. Поэтому и решили дать отсрочку.

По этой же причине увеличили сроки выбора квартир и предоставления документов в банки для очередников, получивших субсидию на покупку жилья. Об этом «Призыв» писал здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»