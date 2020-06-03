Пострадавший в ДТП мальчик находится в тяжелом состоянии

Девятилетний мальчик, попавший под машину на «зебре» на прошлой неделе, до сих пор находится в реанимации. Его состояние тяжелое. Пациентом занимаются врачи областной детской больницы. В ГИБДД ведется следствие в отношении водителя, выясняются все обстоятельства произошедшего.

По уточненной информации, авария произошла 28 мая около девяти вечера на 3-й Кольцевой улице, около дома № 16. Девятилетний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Очевидцы говорят, что ребенок неожиданно выбежал на дорогу, не убедившись, что его пропускают автомобили. Хотя этот факт не умаляет вину водителя «Skoda», не затормозившего у «зебры».



— Водитель с места происшествия не скрывался и от вины не отказывался. Проводится проверка. Вообще ситуация с наездами на пешеходов сложная. За 4 месяца на территории области с участием детей зарегистрировано 19 ДТП, из них на переходе произошло 10. Тревогу вызывает статистика во Владимире – 7 наездов на детей на переходах, — поясняет замначальника отдела УГИБДД по Владимирской области Олег Лапшин.

В ГИБДД отмечают, что дети-пешеходы и водители нередко неосторожны на дорогах.



Инспекторы ГИБДД возобновили профилактические беседы с ребятами, которые после послаблений в режиме самоизоляции снова наводнили владимирские дворы. Сотрудники говорят детям, что дорогу нужно переходить по специально организованному переходу, но перед этим важно убедиться, что транспортные средства остановились. Летом почти все переходы заметны издалека: есть разметка, знаки, на улицах до позднего вечера светло.

Но аварийность с детьми сейчас вызывает тревогу еще и потому, что все дети в городе и на улицах, так как не работают школьные и загородные лагеря. Сейчас, как «Призыв» сообщал ранее, обсуждается возможность их открытия, но не раньше середины июля. Поэтому так важна профилактика детского травматизма. Ведь дети зачастую не только пешеходы, но и водители велосипедов и самокатов. А они, увы, тоже часто фигурируют в дорожных сводках.

Анна Тумановская

Фото «Призыва» и УМВД по Владимирской области