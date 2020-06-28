Пособие по уходу за ребенком увеличили вдвое

Размер минимального ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет увеличился вдвое. Изменения вступили в силу с 1 июня. Теперь неработающие владимирские мамы будут получать 6752 рублей. До принятия закона им полагалось 3 375 рублей в месяц. Это пособие касается каждого ребенка вне зависимости от очередности рождения, уточняет пресс-служба «Белого дома».

Пособие выплачивается учреждениями социальной защиты населения.

Получателями пособия выступают неработающие граждане, студенты очной формы обучения, женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусов, адвокатов. Чтобы получить выплаты, не нужно подавать дополнительных документов и заявлений. Перерасчёт и доплата будут произведены в течение июня.

Ранее «Призыв» сообщал, что семьи, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 16 лет, в июле вновь получат выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Ольга Ефремова

Фото: g-wallet.ru