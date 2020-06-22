Популярные кофейни Владимира запустили «скучающий» флешмоб

«Скучающий» флешмоб запустили в социальных сетях популярные кофейни Владимира. Бариста рассказали, как им не хватает посетителей. В нескольких аккаунтах появились фото, на которых они держат в руках плакаты с надписями: «А мог варить тебе эспрессо», «Никто не сидит на летнике», «Никто не катается на качелях» и «Никто не чилит на диванах». К флешмобу присоединились кофейни «План Б», «Куртош & Кофе», «Coffeeshop» и «Кофейня на Гагарина». Все заведения сейчас закрыты из-за ситуации с коронавирусом.

—Мы закрыты уже более двух месяцев. За это время очень соскучились по нашим гостям, интересным беседам и сенсорным сессиям. Ждем, когда все это закончится и пустой зал снова заполнится посетителями, — рассказал «Призыву» один из участников флешмоба Дмитрий Баринов. — Мы готовы открыться сразу, как только разрешат. Конечно, с соблюдением всех правил.

Некоторые кофейни работают в формате «кофе на вынос» или доставки. Нескольким удастся частично запуститься 23 июня. C завтрашнего дня во Владимирской области разрешили работать летним верандам кафе и ресторанов. Придется выполнить ряд жестких требований. Одно из них — расстояние между столиками в 1,5 метра. Учитывая дефицит площадей в центре Владимира, выполнить это требование будет не так просто.

Кафе и рестораны откроют только на третьем этапе снятия ограничений.

Полностью открыться кофейни и другие заведения общепита смогут только на третьем этапе снятия ограничений, как фитнес-клубы и кинотеатры. При этом регион еще даже не вступил во второй. Как ранее сообщал «Призыв», накануне было зафиксировано 53 новых случая COVID-19.

Елена Пляскина

Фото: аккаунт кофейни «План Б» в Инстаграм