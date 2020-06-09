Полиция разыскивает водителя, сбившего лося

Правоохранительные органы разыскивают водителя, который сбил лося на проезжей части. ДТП произошло на границе Кольчугинского и Собинского районов 8 июня вечером. Неизвестный наехал на животное и скрылся. Видео с места происшествия появилось в популярных пабликах. На кадрах хорошо видно, что пострадавший лось находится на разделительной полосе.





— В полицию поступило сообщение, что в Собинском районе около 17.25 был совершен наезд на лося. Водитель с места происшествия скрылся. По данному факту сотрудниками ГИБДД возбуждено административное расследование. Проводятся мероприятия по установлению личности водителя, — пояснили «Призыву» в пресс-службе регионального управление УМВД.

Полицию на место инцидента, судя по всему, вызвали неравнодушные жители. Сразу несколько водителей остановились и пытались оказать помощь сбитому лосю. На видео заметно, что животное даже не пытается встать. Специалисты не исключают, что это говорит о шоковом состоянии лося.

— Это молодой лось. Видно, что самец. Ему год, максимум два. Прошлогодних животных изгоняет от себя мать и рожает новых детей. Эти лосята ходят вдоль дорог, людей не боятся, машин не боятся. Они ищут корм, новые территории, — пояснил «Призыву» старший научный сотрудник кафедры экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. — Возможно, у этого лосенка нет даже травм. Он выглядит достаточно бодро, скорее всего, у него небольшой ушиб. И он просто в стрессе.

Возможно, лось самостоятельно смог покинуть место аварии. Как пояснили «Призыву» специалисты Госохотинспекции Собинского района, им не удалось застать животное на проезжей части.

Стоит отметить, что случаи, когда лоси выходят на дорогу и даже погибают под колесами автомобилей, не единичные. На прошлой неделе дикого зверя заметили в областном центре. Животное бегало вдоль центральной дороги недалеко от площади Победы. А накануне молодой лось прогуливался во дворе многоквартирного дома в поселке Садовый Суздальского района.

Ранее «Призыв» сообщал, что медведь вышел на федеральную трассу М-7 и был сбит проезжающим мимо автомобилем.

Полина Тарбеева

Фото: стоп-кадр видео группы «♔ГОРОД — КОВРОВ♔» в «ВКонтакте»