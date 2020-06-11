Полиция начала проверку по дебошу в Центре занятости

Лужи крови и сломанная дверь в Центр занятости населения во Владимире — пугающие фото разлетелись по соцсетям. «Призыву» стали известны подробности инцидента. При входе в здание начал буянить мужчина. Охране пришлось вызвать наряд полиции. По словам сотрудников, мужчина был пьян. Что побудило его разбить стекло, остается только догадываться. Во время удара мужчина сильно поранился, спустя некоторое время его отвезли в больницу. Сейчас по данному происшествию ведется проверка, по итогам которой станет ясно, будет ли возбуждено уголовное дело. На данный момент дебошир не задержан.

— В полицию поступило сообщение о повреждении дверей. Личность мужчины установлена, ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Сейчас в Центре занятости населения на месте разбитой двери стоит деревянная временная заплатка. Следы крови все замыты. Охрана продолжает дежурить на месте. В областном департаменте по труду «Призыву» пояснили, что в ближайшее время дверь будет восстановлена.

Возмещать убытки, скорее всего, придется хулигану.

Само учреждение пока ещё закрыто. Хотя к нему часто подъезжают люди в надежде получить информацию по трудоустройству. Но здесь напоминают, что работа с клиентами сейчас ведется дистанционно, через Интернет. Тем временем число безработных в пандемию выросло в 3 раза. Если на 1 марта здесь на учете состояло всего 6852 человека, то на 10 июня – уже 23 083 безработных.

— За последнее время к нам со всей области поступило чуть больше 20 тысяч заявлений – дистанционно, через портал госуслуг, «Работа в России». Все они зарегистрированы. На данный момент в базе имеются 18 тысяч вакансий. Многие предприятия работают. Просто меньше стал спрос на услуги. После регистрации на интернет-портале все заявки поступают к нам. Мы по ним сразу работаем дистанционно, — пояснили в ведомстве.

Во время пандемии (март-июнь) в Центр занятости обращались и люди с инвалидностью. Из 453 человек были трудоустроены 106 инвалидов. Их средняя заработная плата по предложенным специальностям составила около 18 тысяч рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что долги по зарплате работникам довели «Волгабас» до уголовного дела. Руководство завода не выплатило сотрудникам свыше 23 миллионов 570 тысяч рублей.

Татьяна Данилова

Фото сообщества «Типичный Владимир» в ВК