Покусанная собаками женщина отсудила у мэрии Владимира 651 тысячу рублей

Покусанная собаками жительница Владимира отсудила у властей города 651 тысячу рублей. По решению Фрунзенского районного суда такую сумму должно выплатить женщине и членам ее семьи управление жилищно-коммунального хозяйства администрации. Большая часть средств — 480 тысяч рублей — компенсация морального вреда пострадавшей. Еще 51 870 рублей — расходы на проведение экспертизы. По 60 тысяч могут получить супруг и несовершеннолетняя дочь женщины, которым тоже пришлось натерпеться.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Изначально, пострадавшая планировала привлечь к ответу администрацию Владимира, компанию «Амест», которая на момент атаки собак занималась их отловом, и ветеринарную клинику «Атлант». С ответчиков женщина надеялась взыскать два миллиона рублей в равных долях. Жительница Владимира просила сделать судебный процесс закрытым. Она не была готова делиться личными переживаниями с незнакомыми людьми. Мы стали единственными журналистами, которым пострадавшая ответила на несколько вопросов.

— До сих пор о произошедшем с ужасом вспоминаю, если кому говорю, меня дрожь берет. Поэтому мне тяжело будет самой присутствовать в суде, вспоминать это, — поделилась с «Призывом» своими переживаниями пострадавшая в конце прошлого года — Я чувствую себя плохо, рана не заживает. До сих пор хожу на перевязку. Нога сильно повреждена, нервы были задеты.

Суд решил, что ответственным исполнителем по делу является структурное подразделение администрации Владимира, наделенное правами юридического лица – управление жилищно-коммунального хозяйства. При этом УЖКХ в полной мере не исполнил свои обязанности по надлежащей организации отлова бездомных собак, что привело к нападению стаи, сообщается на сайте Фрунзенского районного суда.

В результате пострадавшей был нанесен тяжкий вред здоровью.

Стая собак набросилась на жительницу Владимира 23 февраля прошлого года. Инцидент произошел в микрорайоне Доброе на территории гаражно-строительного кооператива. Вечером женщина шла по безлюдной тропинке, когда ее окружили, по разным подсчетам, от 6 до 15 собак. Она не смогла сопротивляться и потеряла сознание. К счастью, ее заметили сотрудники Росгвардии. В это время они патрулировали спальный район Владимира. До сих пор женщина вынуждена проходить лечебные процедуры.

Ранее «Призыв» сообщал, что собаки атаковали одиннадцатилетнего мальчика.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»