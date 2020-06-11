Покрова на Нерли – духовные ворота Владимиро-Суздальской земли

Покрова на Нерли. «Белая лебедь» древнерусского зодчества. Жемчужина Владимиро-Суздальской земли. Церковь, которую называют самым красивым храмом России. И с этим трудно не согласиться. Миниатюрная белоснежная постройка, легко парящая над бескрайним заливным лугом, притягивает людей со всего мира. Но ее видимая хрупкость – иллюзия. Это крепкое и надежное здание из прочного белого камня. И причины постройки храма имели весьма конкретный практический и идеологический смысл. Но об этом позже.

А пока насладимся прекрасным видом. Сверху – прозрачная синь небесных просторов, у подножья – мерцающие отблески водной глади, снизу – примерно пять метров прочного камня, вокруг – спокойное и неторопливое течение времени. А сама церковь – это портал, ворота истории, которые позволят нам сегодня перенестись более чем на 800 лет назад, чтобы раскрыть смысл появления этой уникальной постройки на владимирской земле. А ведь это чудо сотворил человек! Безусловно, не без помощи Божией…

Зачем князю Андрею Боголюбскому понадобилось строить в чистом поле храм, кто и в каких традициях его возводил, что означает белокаменная резьба на фасаде церкви и как выглядят граффити, нацарапанные на стенах, расскажет и покажет народный гид Алексей Валентинович в очередном выпуске программы «Точка на карте».

Врата торговые и идеологические

Для постройки храма в честь Богородицы князь Андрей Боголюбский выбрал место на заливном лугу, примерно в полутора километрах от своей резиденции. Именно здесь Нерль впадала в Клязьму (сейчас место впадения сместилось южнее, «оставив» рядом с храмом старицу). Устье Нерли находилось на важнейшем торговом пути (Нерль — Клязьма — Ока — Волга). Именно реки в то время являлись логистическими артериями, которые приносили в княжескую казну живой доход от транзитной торговли.

Это факт вполне оправдывает строительство весьма дорогостоящего храма в столь необычном месте. Фактически он стал торговыми воротами Владимиро-Суздальской земли. Отсюда суда брали курс на резиденцию князя. Таким образом, Покрова на Нерли становилась своеобразной визитной карточкой, первой постройкой, которая встречала прибывающих купцов и путешественников. Более того, есть мнение, что здание церкви, которая по всем признакам напоминает небольшую крепость, было таможенным пунктом. Он и осуществлял функции надзора над торговлей.

Существует еще одна версия: храм был построен по велению князя Андрея якобы «за один сезон» в знак памяти о его сыне Изяславе Андреевиче, который погиб в юном возрасте в походе против Волжской Булгарии в 1165 году. Указанный факт упоминается в тексте «Жития князя Андрея Боголюбского» (1702 год), однако это не отрицает и утилитарной версии, связанной с торговлей. Также в «Житии…» сказано, что вместе с церковью был основан и Усть-Нерлинский монастырь.

Большой разброс существует и при определении точного года строительства церкви: называются даты от 1158 до 1165 года и даже позже. До сих пор в научном мире не достигнуто единства в этом вопросе. Вероятно, это связано с тем, что летописи дают крайне скудные сведения о возведении церкви. Более того, там она даже не имеет точного названия. «И постави ей храм на реце Клязме, две церкви каменны во имя святыя Богородица», — информирует, к примеру, Новгородская первая летопись. Очевидно, что одна из этих построек и есть Покрова на Нерли.

Курс на европейскую цивилизацию

Андрей Боголюбский был сильным и независимым политическим деятелем. Он задумал создать на владимирской земле государство, равное Киеву и превосходящее Киев. И это желание отразилось в том, кем именно и как была построена церковь на заливном лугу.

В середине XII века для возведения храма был приглашен итальянский архитектор, который воплотил в своем создании все лучшие достижения европейской цивилизации того времени. А князь Андрей этим выбором недвусмысленно показал свой политический курс.

Однако архитектура храма совмещает в себе две традиции: романскую (византийскую) и ромейскую (римскую). Планировка церкви как раз демонстрирует византийскую традицию, или греческую. Это крестово-купольная конструкция, которая представляет собой своеобразную модель мира. Крест, обращенный к четырем сторонам света (запад, восток, юг и север). И над этим крестом возвышается купол — небесный свод, или престол Божий.

Для большей прочности храм изнутри был перетянут дубовыми связями, о существовании которых можно догадаться по сохранившимся квадратным углублениям в стенах. А вот манера строительства соответствовала римской традиции: храм возвели из белого камня, что было более свойственно Западной Европе, отделка здания также выполнена на европейский манер.

Рукотворный холм – полет средневековой инженерной мысли

Но самая невероятная конструкция в структуре храма не столь очевидна. Именно благодаря ей Покрова на Нерли простояла восемь веков и дошла до наших дней в целости и сохранности. Холм, на котором она стоит, рукотворный. Более того, это сложная инженерное сооружение, созданное с изрядной дальновидностью.

Почвы пойменного луга весьма подвижны, поэтому постройка на неукрепленном фундаменте да еще в низине быстро бы разрушилась. Кроме того, на лугу бывают сильные разливы, перед которыми храму было бы просто не устоять.

Чтобы этого избежать, в месте постройки вырыли глубокие рвы, которые заполнили огромными речными булыжниками. Считается, что фундамент оставили в таком виде примерно на год, чтобы он осел (эта версия как раз противоречит мнению, что церковь была построена в один сезон). Далее на булыжник уложили тесаный известняк, получилось возвышение квадратной формы, которое просто засыпали землей. Вот так и получился рукотворный холм, который изначально был облицован белым камнем.

Интересно, что церковь была обнесена галереей, которая была утрачена примерно в XVII веке, так как являлась самой ненадежной частью конструкции. Но у галереи была особая функция. Именно по ней князь поднимался на «восходние полати», или хоры, для молитвы.

Ваше высочество

Подчеркнем, что для моления князя в храме было обустроено специальное место. Попасть на него можно было, поднявшись с галерей. До наших дней на южной (внешней) стене церкви Покрова на Нерли сохранился дверной проем, через который можно было попасть внутрь.

Не задумывались, почему людей, занимающих, высокое положение в обществе называют высокопоставленными? Ответ прост: потому что их место над всеми, на «восходних полатях». Князь в прямом смысле занимал положение в храме выше всех молящихся. Этим фактом он хотел показать, что он не обычный человек и что власть ему дана Богом.

Ангелы со звериными ликами

До сих пор открыт вопрос о толковании символики белокаменной резьбы на церкви Покрова на Нерли. Здесь выделяются несколько сюжетов: царь Давид, сидящий на троне; грифон, «когтящий лань» и так называемые женские маски. Что все это значит? Если подходить к этому вопросу в русле средневековой православной традиции, то объяснения весьма логичны. В центре на верхнем ярусе фасада выделяется фигура царя Давида, сидящего на троне. Это библейский образ символизирует Бога. Не случайно именно на уровне барельефа с Давидом было расположено место моления самого Андрея Боголюбского. Этот факт указывал на божественное происхождение княжеской власти.

А что же означает популярный сюжет «грифон, когтящий лань»? Считается, что именно так в средние века изображали ангелов, несущих души праведников в рай. Учитывая место расположения этих барельефов (рядом с царем Давидом, в раю), это объяснение вполне убедительно.

Вообще, в православной средневековой традиции ангелов часто изображали зооморфно, то есть с ликами животных: бычьими, орлиными, львиными. Полюбуйтесь весьма милыми львами, которые расположены в пятках арок внутри храма, как раз на «восходних полатях».

Вероятно, это тоже ангелы, раз они находятся так близко к куполу, где некогда был нарисован образ Христа. Да, в куполе были росписи, которые окончательно сбили примерно 150 лет назад. Здесь было изображение Спасителя, сидящего на херувимах.

А это так называемые женские маски, украшающие фасад здания. Почему-то их называют женскими, хотя не исключено, что это тоже ангельские лики, ведь зона фасада, где они расположены, – это и есть символический рай.

Народные граффити

Как мы уже говорили, живописное убранство храма не сохранилось, однако на каменных стенах можно найти рисунки и надписи, оставленные прихожанами в разные столетия. Об этом мало кто знает, но благодаря нашему осведомленному гиду мы их рассмотрели. Вот здесь, к примеру, изображена сама церковь Покрова на Нерли. Граффити относится предположительно к XII веку, то есть оно появилось в глубокой древности.

А вот тут выцарапаны кони, бегущие по заливному лугу (изображение реконструировано). Рядом надпись, которую можно перевести так: «Константин, подкуй коней!». Вероятно, это шуточное обращение одного пастуха к другому. И почему-то способом передачи послания была выбрана стена древнего храма. Граффити относится к XV столетию.

Есть и еще. При желании можно все внимательно рассмотреть. Вот этот рисунок встретился нам на верхнем ярусе храма.

Легенды о подземных ходах

Еще одна забавная история. Многие слышали о подземных ходах, которые якобы ведут от Покрова на Нерли до Боголюбово или даже до Владимира. Это не более чем легенды. И их появление связано с недавно проводимыми раскопками у южной стены храма. В XVII веке в церкви были вырыты подвалы, которые и были обнаружены в ходе этих раскопок. Местные жители приняли дыры в земле за подземные ходы. А дальше эта история, как водится, обрастала все новыми и новыми таинственными подробностями.

В окрестностях чудесной церкви Покрова на Нерли красиво в любое время года, в любую погоду. И даже если ты не раз здесь бывал, сюда тянет снова и снова. Возможно, потому, что рядом с этим миниатюрным парящим храмом наполняешься энергией, светом и верой в самое лучшее. Андрей Боголюбский задумывал свое творение не только как торговые, но и как духовные ворота Владимиро-Суздальской Руси. Белокаменная церковь Покрова Богородицы должна была стать (и стала!) символом ее богатства, величия и высокого уровня культурного развития. Это князь хотел показать всему миру. И сейчас, спустя восемь веков, каждый из нас может воспользоваться этими воротами и совершить увлекательное и важное путешествие к своим духовным корням, к истокам родной истории, в полной мере ощутив себя ее частью.

P.S. Осталось добавить, что церковь Покрова на Нерли несколько раз намеревались разобрать, но она устояла. О том, как храм хотели перенести в село Новое и почему не получилось, мы писали здесь.

Подготовила Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото «Призыва»