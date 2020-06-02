Похороны родителей обернулись борьбой с кладбищенским оврагом

Скорбное место с видом на свалку. Трагическое событие в жизни владимирца Антона Матвеева — потеря родителей — совпало с неприятностями, связанными с проблемами их захоронения. Вопрос больше не технический, а этический даже, моральный. Как утверждает мужчина, место под могилы отвели ему скверное — край захламлённого оврага. Администрация обещала его благоустроить, но руки не дошли. Засыпать овраг пришлось Антону с родственниками. Но его претензии руководство некрополя отвергает: места, мол, хватает и на новых участках кладбища, но многие норовят поставить могилки ближе к храму. А там уж и хоронить негде.

Шесть лет назад к кладбищу присоединён новый участок площадью 36,6 гектара. Его расчистка от леса ведётся до сих пор.

По словам Антона Матвеева, место на новом кладбище ему не предлагали. Выбор оставили небольшой: либо «подселить» усопших в старые могилы родственников, либо хоронить у оврага или, лучше сказать, котлована. Мужчина выбрал второй вариант.

— 9 апреля умер папа. Мы приехали на кладбище. Нам директор начал показывать участок в 3-м квартале. К этому месту можно попасть, пройдя через ворота у здания администрации, потом направо до конца забора и налево метров 50. Там овраг. В апреле он был ещё маленьким. Директор пообещал, что его засыплют, — сообщил «Призыву» собеседник.

Но с благоустройством места дело не заладилось. Из котлована все, кому не лень, брали песок для раствора при установке памятников, иные сваливали мусор. Внятных ответов, когда будет наведён порядок, от руководства не было, утверждает Антон Матвеев. А 26 мая умерла его мама.

— На кладбище нам рабочие сказали: рядом с оврагом нельзя копать – всё осыплется. В администрации сообщили, что засыпать они овраг не будут, потому что на это нет денег, — рассказывает Антон.

Пришлось самим заказывать грузовик с песком, засыпать яму… От руководства погоста попросили хотя бы проследить за тем, чтобы привезённый песок не растащили. В этом отказа нет – «Призыв» позвонил, убедился.

— Проследить – проследим. А самим покупать песок у нас возможностей не было, — пояснил Владимир Раков, мастер МКУ «Благоустройство», — денег на это не заложено. Но мы тоже помогли, выделили трактор, разровняли всё.

Загадкой осталось одно: почему при наличии свободных мест Матвеевым «нарезали» бровку оврага?

Самое непонятное в этой ситуации – почему, на самом деле, обратившемуся мужчине не предложили место под захоронения на новом кладбище, ведь там его хватает? Антон Матвеев настаивает, что этот вариант не фигурировал. В МКУ «Благоустройство» парируют, что, наоборот, владимирцы сами тянутся в старую, северную часть, предпочитая хоронить родственников ближе к храму Всех Святых. «Все хотят у церкви», — удивляется мастер. Но была ли история с Матвеевым именно таким случаем, сказать затруднились.

Ранее «Призыв» сообщал, что городские власти озабочены приростом новых кладбищенских земель не только в Улыбышево, но и Оргтруде.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»