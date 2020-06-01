Погода во Владимире

Прогноз погоды на 2 июня

Во вторник, 2 июня, во  Владимирской области ожидается облачная погода, временами дождь. Днем  прогнозируется +14 градусов, ночью +9 градусов.  Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирским туристам начали предлагать варианты летнего отдыха. 

Ольга Ефремова

Фото «Призыва» 

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