Погода во Владимире

Во вторник, 2 июня, во Владимирской области ожидается облачная погода, временами дождь. Днем прогнозируется +14 градусов, ночью +9 градусов. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду.
Ранее «Призыв» сообщал, что владимирским туристам начали предлагать варианты летнего отдыха.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
Обсуждение 13
Я не верю синоптикам еще с этого лета. Жару обещали-обманули. На снег и не надеюсь
Вон какая зима за окном, класс)))
Зима!.. Крестьянин, торжествуя
ух ты — опять «0» и все растает — и снег и сосульки и лед на пруду(((
ну что же…раз такой + на термометре то пойду копать грядку в теплице)))
погода радует!
Такая холодюга и в выходные и сегодня…неужели тепло всё же придет?
Вот это сегодня завернуло…сантиметров 20 выпало снега
Хорошая весна, жалко, что гулять нельзя((
Очень хочется тепла и солнечной погоды.
Всё! Не могу больше ждать — мне рассаду надо выставлять в теплицу — когда же будет тепло?
Ветрище был, кошмааар
Ура, тепло идет