Погода мешает вовремя закончить посевную

Посевная кампания во Владимирской области завершена на 90%. Из-за ежедневных проливных дождей в мае — начале июня пришлось убавить темпы. Полям нужно просохнуть, технике туда сейчас не зайти. Сельхозпроизводители и фермеры надеются, что жара простоит хотя бы неделю, чтобы всё успеть посадить. В 9 районах: Киржачском, Ковровском, Меленковском, Судогодском и Суздальском, Гороховецком, Селивановском, Собинском и Юрьев-Польском яровой сев уже завершен.

— Под урожай текущего года яровой сев в сельхозорганизациях планируется провести на площади 123,5 тыс. га, посеяно 109 тыс. га яровых культур. Картофель посажен на 94%, овощи на 41% площадей. Всего овощами пока занято 2,8 тысячи гектаров, — рассказал «Призыву» директор департамента сельского хозяйства области Константин Демидов.

Ни одно лето для фермеров не обходится без сюрпризов.

В прошлом году в мае-июне стояла такая аномальная жара, что у многих сельхозпредприятий погибла часть урожая. Особенно затронула кормовые культуры. Для животных пришлось закупать траву и зерно на стороне.

В этом году сельхозпроизводители приобрели около 100 единиц техники. Тем не менее, некоторые еще испытывают недостаток в новых современных машинах. Прежде всего, это касается тракторов. В целом, обеспеченность сельскохозяйственной техникой в посевную кампанию 2020 года составляет 86%.

Сельскохозяйственные организации региона бьют рекорды по надою молока. Наше молоко охотно берёт Московская и Нижегородская области. Информация об этом можно узнать из короткого видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва», компании «Мелагро»