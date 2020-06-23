Подсчитали расходы на голосование по поправкам в Конституцию

Около пяти с половиной миллионов рублей получил Владимир из областной казны на подготовку и проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ. Соответствующие изменения депутаты горсовета внесли в бюджет 2020 года на сегодняшней сессии. Свыше 820 тысяч рублей поступили отдельным траншем для размещения на улицах областного центра информационных щитов и баннеров. Они уже висят, деньги выплачены авансом.

Порядка 900 тысяч рублей пойдет на топливо для транспортных средств, которые будут доставлять персонал к избирательным участкам. В сумме свыше 2,1 миллиона рублей учтены расходы на услуги волонтеров. Выделены деньги на покупку уличных палаток, в которых будет размещена бумажная продукция с информацией о предстоящем голосовании.

Около 1,4 миллиона рублей потратят на дезинфекцию 51 тысячи кв. метров поверхностей избирательных участков.

Главный финансист города Вера Трусова обратила внимание депутатов, что все деньги – целевые, их невозможно распределить на другие нужды. Некоторые депутаты высказали недовольство относительно расходования таких больших сумм.

— Нам нужно думать о поддержке предпринимателей. Ведь средства для размещения баннеров пойдут рекламным компаниям. У них каждая копейка на счету. Все 25 палаток останутся в распоряжении администрации. Мы сможем их использовать на наших мероприятиях, — рассудил глава администрации Андрей Шохин.

Большинство депутатов горсовета проголосовало за все направления расходов поступивших средств. Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить в особых условиях. Ранее «Призыв» рассказывал про основные отличия.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»