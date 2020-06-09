Подросток утонул на карьере в Петушинском районе

Трагедия на воде произошла в Петушинском районе. 7 июня на карьере близ деревни Глубоково утонул 17-летний подросток. Туда вместе со своими друзьями несовершеннолетний приехал на электричке из поселка Городищи. По факту случившегося сейчас проводится доследственная проверка. По предварительным данным, четверо подростков разместились на берегу в промышленной зоне добычи песка, там же и стали купаться.

Погибший зашел в воду на глубину и начал нырять в месте, где расположены трубы. В какой-то момент он пропал из вида. Друзья несколько часов самостоятельно пытались его отыскать. Вечером они вернулись домой, и сообщили о произошедшем маме друга.

—Усилиями водолазов и спасателей МЧС, органов полиции и местной администрации тело погибшего подростка обнаружено в водоеме 8 июня в 13 часов, — сообщает пресс-служба СУ СКР России по Владимирской области.

Устанавливаются обстоятельства случившегося, проводятся необходимые экспертизы.

С начала весенне-летнего сезона это уже не первый случай гибели несовершеннолетних на воде. В жаркий день 30 мая в муниципальном образовании «Паустовское» Вязниковского района в котловане, заполненном водой, утонул 8-летний мальчик.

Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудники МЧС призвали жителей региона воздержаться от купания. Пока купальный сезон в области еще не открыт, случится это только после разрешения Роспотребнадзора.

Ольга Ефремова

Фото СУ СКР по Владимирской области