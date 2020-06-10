Перстни и височные кольца нашли в гороховецких захоронениях XII века

В городском парке Гороховца завершены археологические работы. Были исследованы 23 захоронения середины XII – начала XIII веков. Их обнаружили в прошлом году во время благоустройства. Работы на главной парковой аллее из-за этой находки пришлось приостановить. Археологические исследования проводились на площади 600 кв. метров. Захоронения образуют небольшие группы, состоящие из двух-трёх погребений. Этот факт, наиболее вероятно, указывает на родственные связи погребённых. В женских захоронениях найдены височные кольца, в одном – плетёные перстни и браслет из цветного металла. В детском погребении найдена подвеска-лунница, датируемая XII – началом XIII столетия.

Раскопки проводили сотрудники волжской экспедиции Института археологии РАН.

— Эти археологические находки очень значимы и для повышения туристической привлекательности города. Совместно с администрацией района планируем установить информационный стенд, который позволит гостям и жителям Гороховца, прогуливаясь по обновленному в рамках нацпроекта городскому парку, подробнее узнать об исторических находках, – сообщила директор департамента ЖКХ Владимирской области Елена Семёнова.

Ранее «Призыв» сообщал, что Гороховец вошёл в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и в прошлом году получил 50 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство парка.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы областной администрации