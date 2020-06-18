Перевозчиков обязали усилить дезинфекцию общественного транспорта

Владимирская мэрия провела внеплановые проверки городских перевозчиков на предмет соблюдения предписаний Роспотребнадзора и графиков движения. Санитарную обработку салонов автобусов и троллейбусов никто не отменял. Она стала более актуальной, поскольку пассажиропоток вырос. Все больше предприятий открывается или отменяет дистанционку. Кондукторы и водители проходят ежедневные предрейсовые осмотры. Дезинфекция подвижного состава проводится по окончании рабочей смены.

— Внезапные проверки были проведены не только в частных компаниях, но и на муниципальном предприятии «Владимирпассажиртранс». Фиксировали соблюдение графика влажной уборки салонов, применение дезинфицирующих материалов для обработки поручней, сидений и ручек дверей. Нареканий практически нет, — сообщили в администрации города.

За период режима повышенной готовности на перевозчиков составлено 16 актов о нарушениях санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

В мэрию поступают жалобы на сбои в режиме работы общественного транспорта. Перевозчики продолжают сетовать на недостаточный пассажиропоток и связанные с этим потери в доходах. Если в апреле-мае администрация разрешила уменьшить число подвижного состава до 170 машин, сейчас требует, чтобы на линию выходили все 300. При нарушении интервалов движения автобусов и троллейбусов советуют жаловаться в отдел транспорта и связи по телефону 53-31-35.

Как «Призыв» сообщал ранее, Владимирский автовокзал начал выплачивать долги перевозчикам. Но перечисленных сумм пока недостаточно.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»