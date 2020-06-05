Педофил ответит за преступления 22-летней давности

Следствием установлено, что вечером 15 декабря 1997 года девочка вышла из подъезда, поискала своего котенка, а затем пошла домой. В это время сзади внезапно на нее напал мужчина. Схватив ребенка за руку и угрожая убийством, он привел потерпевшую на чердак и надругался над нею. По словам отца потерпевшей, дочка получила психологическую травму и долгое время боялась выходить на улицу.

Жителю Владимирской области предъявлено обвинение в преступлении, совершенном более 22 лет назад. В декабре 1997 года жертвой 58-летнего педофила стала 9-летняя девочка. Отец ребенка обратился с заявлением об изнасиловании дочери в полицию, однако преступник не был установлен. Выяснить все обстоятельства произошедшего и собрать неопровержимые доказательства следователям и криминалистам удалось в рамках расследования другого уголовного дела.

Как установлено в последующем, он был дважды осужден к длительным срокам лишения свободы в 1998 и 2004 годах за преступления сексуального характера. В ноябре 2019 года мужчина вновь напал на 9-летнюю девочку, возвращавшуюся домой после спортивной тренировки. Силой он затащил ребенка в квартиру. Помешал педофилу зазвонивший домофон. Он испугался, и в этот момент девочке удалось выбраться через окно квартиры, расположенной на первом этаже. По «горячим следам» мужчина был задержан. За это преступление суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.

— Именно при расследовании данного преступления, сопоставлении поведения и действий злоумышленника, изучении материалов дел по нераскрытым преступлениям прошлых лет следователи и криминалисты СК России уличили местного жителя в совершении изнасилования малолетней в декабре 1997 года. По делу проведен комплекс экспертиз, проверка показаний обвиняемого на месте преступления, где в деталях он рассказал об обстоятельствах произошедшего, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что отца-педофила задержали во Владимирской области. 66-летний мужчина подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности своей дочери.