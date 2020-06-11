Парки Владимира открывают для прогулок

Первым во Владимире открылся Центральный парк культуры и отдыха. Замки сняли со всех калиток, боковые ворота со стороны улица Михайловской пока закрыты. Но разрешен доступ сзади и сбоку со стороны улиц Суздальской и Мира. Сотрудники парка успели закончить благоустройство территории: газоны покошены, деревья подрезаны, клумбы обустроены.



— Оперативно проводим окраску фонтана. Пока оба закрыты до 1 июля. Ждем особого распоряжения, — пояснили в администрации парка.

Тенистые аллеи парков и детские площадки открыты для посетителей.

Ограничения также распространяются и на работу аттракционов. Все они прошли проверку, есть паспорта безопасности, но запускать их нельзя пока до 1 июля. Детские площадки в парках открыты для подвижных игр. Не все еще элементы покрашены и отремонтированы, но находиться на ней уже можно. Чего нельзя сказать про дворовые площадки. На них снова висит сигнальная лента.

Вопрос по открытию парка «Добросельский» пока не решен. Там со дня на день начнется ремонт и строительство спортивных сооружений. О том, какие работы в нём запланированы, можно посмотреть в коротком видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»