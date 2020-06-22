Парк Пушкина во Владимире откроется после обработки

Во Владимире с опозданием готовится к открытию парк Пушкина. Его ворота закрыты до сих пор, потому что там еще проводятся работы по обработке территории от клещей. Также завершается покос травы. В других парках успели выполнить все эти мероприятия оперативно и открылись еще на прошлой неделе.

Все отдыхающие пока пользуются площадкой перед Успенским собором.

Доступ к смотровой площадке у Успенского собора пока ограничен. Зато свободно можно гулять на смотровой у Дмитриевского собора. Детская площадка в сквере «Липки» также открыта.



А вот фонтаны в парках так и не разрешает запустить Роспотребнадзор. Как «Призыв» сообщал ранее, «Владимирводоканал» направил повторный запрос в региональное управление. Но специалисты опасаются, что дети сразу ринутся в них купаться, а это небезопасно в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»