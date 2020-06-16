Парад Победы во Владимире отменили из-за ситуации с коронавирусом

Парада Победы во Владимирской области не будет. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор. Решение было принято после совещаний с представителями Роспотребнадзора, 27-й гвардейской ракетной армией и другими ведомствами. Как отметил Владимир Сипягин, ситуация с COVID-19 в регионе еще не стабилизировалась и область пока не подошла ко второму этапу снятия ограничений. В такой ситуации главный санитарный врач выступила против массовых мероприятий.

Решение об отмене парада приняли более 10 регионов.

—Мы с коллегами ищем альтернативный формат проведения памятных мероприятий 24 июня, который будет безопасным и комфортным для жителей области и позволит подчеркнуть наше особое отношение к этой дате, к нашим дорогим ветеранам, гордость за поколение победителей, за великий российский народ и любимую страну, — отметил губернатор.

Владимирская область действительно задержалась на плато. Накануне было зафиксировано 57 новых случаев коронавируса. Регион дает стабильный прирост инфицированных. На данный момент активными носителями вируса являются 1703 человека.

Ранее «Призыв» сообщал, что прокуратура подтвердила факты нарушений в больнице города Карабаново. В медучреждении, перепрофилированном в инфекционный госпиталь для лечения больных с коронавирусом, не хватало средств индивидуальной защиты.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»