Пандемия COVID-19 увеличила потребность в санитарных врачах

Сейчас на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией санитарные врачи наравне со всеми медиками. Рискуя жизнью и здоровьем, они выезжают с проверками в места очагов инфекции, проводят лабораторные исследования. На данный момент в областном управлении Роспотребнадзора эти люди работают без выходных, дежурят до 21.00 ежедневно. Причина кроется в дефиците специалистов. Чтобы восполнить штат, ведомство в этом году предлагает целевые направления для поступления в ведущие вузы страны на бюджетной основе. Вакантные места для наших студентов предоставляют на медико-профилактический факультете по специальности «Медико-профилактическое дело».

В числе образовательных учреждений значатся: Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова, Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко и Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова. Здесь будут готовить специалистов для работы в учреждениях Роспотребнадзора, в центрах гигиены и эпидемиологии, а также врачей-эпидемиологов, врачей микробиологических и клинических лабораторий для работы в больницах и поликлиниках.

Студенты-бюджетники, заключившие договор по целевому направлению, будут проживать в общежитии при учебном заведении. Практику им организуют на базе управления Роспотребнадзора по Владимирской области, а также его территориальных отделов и лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии.

После учебы новоиспеченные сотрудники обязаны будут отработать по своей специальности три года. В начале карьеры зарплату обещают небольшую — по 15-20 тысяч рублей. Потом будут назначаться премии за стаж и выплаты к профессиональному празднику.

— Зарплату они будут получать такую же, как и у всех ведущих специалистов. Но у них очень хорошие перспективы роста, буквально через год мы их переводим на «главных», а там другие оклады. Всё будет зависеть от нагрузки. Например, во время пандемии она значительно увеличилась, соответственно и зарплаты тоже, — говорит Светлана Матвеева, заместитель начальника отдела организации деятельности и социально-гигиенического мониторинга.

Всем выпускникам трудоустройство по выбранной специальности гарантируется.

Специфика работы санитарного врача в том, что результаты их труда, как правило, ощутимы не сразу, а через годы, говорят в Роспотребнадзоре. И профессия эта относится к тем, в которые идут по призванию. Специалисты здесь должны быть ответственными, честными, принципиальными и настойчивыми.

— Например, врач-гигиенист своим постоянным кропотливым трудом и напряженной работой должен быть способен защитить свои позиции, охраняя здоровье людей на вверенной ему территории. Его работа проходит в постоянном общении с людьми, поэтому умение ладить с окружающими также является немаловажным качеством, — подчеркивают в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. — Чувствовать, что ты в рядах тех людей, которые работают для сохранения и укрепления здоровья населения, очень важно и ответственно. В нашей специальности понятие «здоровье» — это не только отсутствие заболеваний, но и доброкачественная питьевая вода и безопасные пищевые продукты, безопасные условия обучения и труда, эффективные профилактические и оздоровительные мероприятия и многое другое.

Для поступления по целевому направлению необходимо лишь набрать необходимое количество баллов на ЕГЭ по химии, биологии и русскому языку и обратиться в управление Роспотребнадзора по Владимирской области. Прием заявлений осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Офицерская, д.20, каб.416 в рабочие дни. По всем возникающим вопросам обращаться по телефону в г. Владимире: (4922) 44-37-96. Контактное лицо — Матвеева Светлана Викторовна.

Ранее «Призыв» сообщал, что школьные аттестаты выпускникам Владимирской области выдадут без экзаменов.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

На заглавном фото главный санитарный врач Владимирской области Татьяна Данилова, фото пресс-службы областной администрации