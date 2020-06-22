Память павших в Великой Отечественной войне почтили во Владимире

Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра во Владимире почтили память павших в годы Великой Отечественной войны. Цветы возложили к Вечному огню на Князь-Владимирском кладбище, где похоронены более 1,5 тысяч советских бойцов, умерших в местных госпиталях. Участие в церемонии приняли ветеран Николай Щелконогов и первые лица города. Затем они возложили цветы к Вечному огню на площади Победы. Туда же ранним утром приехал и губернатор. У мемориала зажгли свечи в память о погибших.

День памяти и скорби в 4 часа утра встретили по всей Владимирской области.

22 июня страна отмечает День памяти и скорби. В этот день в 1941 году фашистские захватчики вторглись на территорию Советского Союза. Около 300 тысяч жителей Владимирской области за годы Великой Отечественной войны ушли на фронт. Только из Владимира на поля сражений отправились 24 724 человека, почти каждый второй не вернулся домой.

Из-за ситуации с коронавирусом большая часть мероприятий в этом году пройдет в онлайн-формате. Их список опубликовал «Белый дом». Как ранее сообщал «Призыв», был отменен и Парад Победы 24 июня. В Коврове же шествие перенесли на неопределенный срок.

Елена Пляскина

Фото администрации города Владимира