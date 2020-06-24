Отделение неврозов психбольницы закрыли на неопределенный срок

Людям с неврозами временно отказано в госпитализации. Профильное отделение областной психиатрической больницы № 1 на улице Фрунзе во Владимире закрылось. Недолеченных больных отправили домой. Об этом «Призыву» сообщила пациентка лечебницы, находившаяся в стационаре в июне. В медучреждении эту информацию подтвердили, сказав, что отделение закрыто временно, как минимум, на две ближайшие недели.

— С неврозами мы не принимаем. Во-первых, у нас введён карантин, во-вторых, идет загруженность общих отделений, поэтому мы вынуждены разместить здесь других пациентов, — пояснили сотрудники отделения неврозов и пограничных состояний. — Прежним пациентам необходимо позвонить через две недели, узнать об открытии либо ещё подождать.

Если приём восстановят, то больные смогут вернуться в стационар, но только с направлением своего лечащего врача. Такие ожидания люди переносят мучительно, они уже написали обращение в департамент здравоохранения администрации области.

Отделение неврозов принимало пациентов со всей области.

По словам пациентов, отделение неврозов летом всегда переполнено — это сезон обострения. Записываться приходилось загодя, чтобы были места. Там лежат больные с различными видами неврозов, депрессивных состояний. Курсы лечения надо проходить регулярно.

— Пациенты сейчас все переживают, мы созваниваемся друг с другом, боимся, что нам предложат лечь в так называемое закрытое отделение. А оно совершенно для других больных, с тяжелыми психическими отклонениями. Если положить туда человека с обычными неврозами, ему станет лишь хуже, — сказала наша собеседница.

По данной проблеме «Призыв» ждет официальный комментарий департамента здравоохранения. Ранее мы сообщали, что в апреле нынешнего года в областной психиатрической больнице №2 с диагнозом COVID-19 скончался сотрудник.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»