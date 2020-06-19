От коронавируса выздоровели больше двух тысяч жителей Владимирской области

Во Владимирской области число выздоровевших от коронавируса превысило две тысячи человек. Только за один день больничный закрыл 91 пациент с COVID-19. Общее количество людей, победивших болезнь, достигло 2064. По данным Яндекс.ру на сто тысяч населения избавились от опасного вируса 149,7 жителей региона. И это явно положительный показатель.

Еще один позитивный тренд — снижение скорости распространения инфекции. Последние три дня отмечены минимальный значения — 1,5%. При этом коэффициент передачи вируса — 0,9. Это значит, что до момента изоляции один заболевший не успевает передать инфекцию одному здоровому человеку. Правда, пока этот показатель соответствует только первому этапу снятия ограничений. Для перехода на новый уровень надо, чтобы он опустился до 0,8.

Но думать, что коронавирус побежден, явно преждевременно.

Почти каждый день становится известно о новых летальных случаях от COVID-19. Общее число людей, не переживших болезнь, достигло 49. Сегодня зафиксирована новая смерть от опасного вируса. Среди погибших за время пандемии минимум семь медицинских работников регионе. Их имена публикуются на сайте памяти.

На данный момент 25 человек находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. За их жизни борются врачи. Большинство тяжелобольных старше 65 лет. У многих есть сопутствующие заболевания.

— Меня всегда спрашивают про сопутствующие заболевания. На первом месте идет сахарный диабет. Пациенты с ним обычно очень тяжелые. На втором месте — заболевания бронхо-легочной системы. Проблемы возникают и у людей с ишемической болезнью сердца, — говорит терапевт инфекционного госпиталя Петушинской ЦРБ Филипп Рогачев в видеоролике, опубликованном на странице больницы в «ВКонтакте».

За время пандемии проведено около ста тысяч тестов на коронавирус. Болезнь диагностировали у 3795 человек. Больше 600 находятся на госпитализации. И поток тяжелых пациентов не снижается. По информации «Призыва» инфекционный госпиталь ОКБ работает с максимальной нагрузкой.

Настораживает и количество пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Только 18 июня за медицинской помощью обратились 164 жителя области с проблемами легких. На стационарном лечении находятся 804 человека с воспалением, поражающем органы дыхания. 54 человека госпитализированы с ОРВИ.

Ранее «Призыв» сообщал, что зафиксировано 56 новых случаев заражения COVID-19

Полина Тарбеева

Фото: minzdrav.uz