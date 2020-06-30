Опубликованы фото выгоревшего зрительного зала в театре драмы

Опубликованы первые снимки пострадавшего от пожара Владимирского театра драмы. Фотографии, сделанные внутри помещения, не оставляют сомнений о масштабе катастрофы. Больше всего пострадали сцена, зрительный зал и фойе. При этом причиненный ущерб пока невозможно оценить. Один только занавес, сшитый вручную, стоил 9 миллионов рублей. Все, что от него осталось, теперь валяется на покрытой сажей сцене. И, к сожалению, это не декорации к спектаклю-катастрофе.

Виновники пожара должны понести наказание.

— Это трагедия для всех жителей Владимирской области. В ближайшее время силами компетентных специалистов предстоит оценить причинённый ущерб, разработать проект восстановительных работ в театре. Также будет проведена служебная проверка по выполнению должностными лицами драмтеатра своих функциональных обязанностей, проведён анализ деятельности той компании, которая выполняла ремонтные работы, — приводит слова Владимира Сипягина, побывавшего на месте, пресс-служба областной администрации.

Предварительные итоги проверки станут известны примерно через неделю. Власти отметили, что виновники пожара должны понести наказание. Что касается восстановления театра, то областные структуры планируют обратиться за федеральной помощью. Кроме того, средства, выделенные на проведение VI Всероссийского театрального форума-фестиваля «У Золотых ворот», будут направлены на разработку проектно-сметной документации реконструкции театра. Об этом заявила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.

Сколько точно может занять восстановление, неизвестно. Многое зависит от финансирования. Не исключено, что работа продлится не один год. На это время труппе театра будет выделена площадка для проведения репетиций и показа спектаклей.

Сообщение о возгорании в драмтеатре поступило накануне в 16.08. В 17.16 было ликвидировано открытое горение, в 19.05 пожар был полностью потушен. На месте работали 50 человек личного состава и 16 единиц техники. Предварительная причина произошедшего — короткое замыкание при проведении электротехнических работ.

Полина Тарбеева

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области