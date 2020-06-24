Опасный борщевик «поселился» во Владимире

Жалобы на сорняк принимают в районных администрациях

Во Владимире разросся борщевик Сосновского. Густые заросли ядовитого сорного растения обнаружила, например, подписчица «Призыва» Антонина Доброхотова. Огромные листья представителей Heracleum sosnowskyi видны на Верхней Дуброве. Рядом тротуар, по которому ходят и дети. А для них ожоги от соприкосновения с борщевиком Сосновского особенно опасны и болезненны.

— Пользоваться ядохимикатами на территории города запрещено. Поэтому борщевик, как и другую сорную траву, выкашивают. Заявки от жителей принимают районные администрации, — пояснили в пресс-службе администрации города Владимира.

В 2020 году на борьбу с борщевиком 36 сельских поселений области получили 12 миллионов рублей.

Города денег из областного бюджета на уничтожение борщевика не получают, потому что сами имеют возможность организовать косьбу. А сёлам и деревням нужны средства на оплату услуг подрядчиков. Даже при поддержке справиться с ситуацией получается не у всех. Наиболее неблагополучные в этом плане Гороховецкий, Вязниковский и Юрьев-Польский районы, сообщил Россельхознадзор. По информации специалистов этого ведомства, борщевик захватил во Владимирской области около 2000 гектаров земель. В этом году в планах у специалистов регионального «Россельхозцентра» обработать гербицидом 121 гектаров.


Тем временем владимирская мэрия сообщает о старте второй волны покоса все газонов и склонов на городских магистралях. К этой трудоемкой процедуре привлекают не только сотрудников МКУ «Благоустройство», но и других городских служб. Администрация напоминает жителям, что во дворах регулярно косить траву должны управляющие компании. Одно время борщевик поселился на исторических валах в центре города. После репортажа «Призыва» его тоже тогда активно выкашивали. Хорошо, если и в этот раз сработает.

Действенной реакции от властей после обращений в СМИ и публикаций в социальных сетях ждут и жители с посёлка РТС. Как «Призыв» сообщал ранее, муниципальная управляющая компания вместо того, чтобы отремонтировать детскую площадку, решила её снести.

Анна Тумановская

Фото «Россельхозцентра» и администрации Владимира

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